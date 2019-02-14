İstanbulgücü Süper Lig'i zorluyor

Kadıköy’ün, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki takımı İstanbulgücü, Final 4 için mücadele ediyor

Kadıköy’de 2007 yılında kurulan İstanbulgücü, 4 yılda altyapı oluşturmasının ardından 2011 yılında da kadın basketbol şubesini kurdu. 2011’de A takım kurularak yetenekli, genç oyuncular takıma kazandırıldı. Kurulduğu yıl, “Final 8”i bir sayıyla kaybederken, ikinci yıl Final 8’e kalma başarısı gösteren kulüp, yarı finala kadar çıktı.

Bu sezon da “Final 4” hedefleniyor. Geçtiğimiz sezonu 24 takım arasında 5. sırada tamamlayan İstanbulgücü, bu sezon 21 maç oynarken 13 galibiyet alarak 6.sıradaki yerini koruyor. 9 Şubat Cumartesi günü Caferağa Spor Salonu’nda Elazığ İl Özel İdare’ye karşı maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kadıköy ekibi ilk periyodu 12-6, 2. çeyreği 33-19, 3. periyodu 55-42 ve maçı 80-68 kazanmasını bildi. İstanbulgücü’nde Molly 33 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Abigail 18 sayıyla takımının en skoreri oldu.

SERİ DEVAM EDİYOR

Sezona Final 4 parolasıyla başlayan ekip, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ilk maçta mağlup etti. Devam eden Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Gelişim ve Galatasaray Gelişim’i de yenen takım 4 maçlık seri ile zirveye yerleşti. Ardından 5 maçlık mağlubiyet serisiyle dikiş tutturamayan takımın inişli çıkışlı tablosu devam etti. Tam ümitler kesiliyordu ki son haftalarda İstanbulgücü’nde yüzler gülmeye başladı. Son 8 maçta 7 galibiyet alan ekip, son 4 maçtır hiç kaybetmiyor. Aynı istatistiği korursa Final 4 hayal gibi görünmüyor.

KADIN ANTRENÖR

İstanbulgücü kadın takımının antrenörü Fenerbahçe’nin efsanevi oyuncusu ve basketbol camiasının çok yakından tanıdığı Esmeral Tunçluer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Selen Erdem ile beraber Kadın Basketbol Ligi’ndeki iki kadın antrenörden biri.

“MAÇA GEL KADIKÖYLÜ”

İstanbulgücü başantrenörü Erdem Tunçluer, “Tüm Kadıköylüleri maçlarımıza bekliyoruz. Çünkü Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde Kadıköy’ün takımı olarak bulunuyoruz. İstanbul’un da tek takımıyız. Bu bizim için önemli bir şey. Maçlarımızı Kadıköy’de Caferağa Spor Salonu’nda oynuyoruz.” diyerek, 16 takımın mücadele ettiği ligde İstanbulgücü’nün süper ligi hedeflediğini vurguladı.