İstanbul’da Boks şöleni

Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı tarafından Boks galası düzenlendi

Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı tarafından 27 Ocak Cumartesi gecesi Haldun Alagaş Spor Tesisleri’nde düzenlenecek olan boks galasında Türkiye’yi temsil edecek milli boksörler, dünya starlarına karşı yumruk sallayacak. Hedeflerinin Türkiye’yi profesyonel boksta dünyaya açmak olduğunu belirten Serdar Avcı, "Ülkemizde müthiş bir potansiyel var ve bunu dünyaya açarak ülkemizin tanıtımını yapmak istiyorum. Yetiştirdiğim öğrenciler ve profesyonele geçen boksörlerimize yardımcı olamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Profesyonel boks ülkemizde yeni olduğu için şu an hem antrenörlük, hem menajerlik ve hem de promotörlük yapmak zorundayım. Ancak işler rayına oturunca bu dallarda da yetiştirdiğim gençlere görevler vereceğim. Düzenleyeceğimiz galada ilk kez bu kadar çok milli boksörümüz ringe çıkma şansına kavuşacak. Ayrıca Almanya’dan genç boksörümüz Hüseyin Cinkara da gelerek galamızda maç yapacak. Kadıköy Boks kulübü olarak profesyonel boksa güçlü bir start verdik, umuyoruz ki gelecek karşılaşmalarda sponsor ve seyircilerimizin de desteği ile ülkemizi profesyonel boksun başarılı ülkeleri arasına sokmayı başarırız" şeklinde konuştu.

Türk boks tarihinin bayanlardaki ilk dünya şampiyonu Gülsüm Tatar, APP Dünya şampiyonu Adem Kılıçcı, Avrupa ve Türkiye şampiyonu Tarık Sözer, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Olimpiyat ikincisi sporcu Salman Kartal, Dünya şampiyonu Adem Bozkur ile Efekan Zeytinoğlu da eldiven giyecek boksörler arasında yer alacak.