İstanbul'un plajları sporla hareketleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki 9 plajda haftanın 5 günü 6 branşta spor etkinliği düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, serinlemek için plajlara giden vatandaşlar için spor etkinlikleri düzenleyecek.

9 PLAJDA SPOR ETKİNLİKLERİ

Spor etkinlikleri, Arnavutköy’deki Karaburun ve Yeniköy plajları, Bakırköy Florya L Motel Plajı ve Güneş Plajı, Çatalca Yalıköy Plajı, Sarıyer Kısırkaya ve Caddebostan (1-2-3) plajlarında yapılıyor.

Pazartesi ve salı günleri hariç haftanın beş günü 11.00 ve 18.00 saatleri düzenlenen etkinlikler kapsamında; plaj voleybolu, plaj futbolu, plaj tenisi, futbol ayak tenisi, koordinasyon parkuru etkinlikleri ve badminton etkinlikleri yapılıyor. Plajlardaki etkinliklere katılan çocukları spora teşvik etmek amacıyla gün boyu; plaj kova seti, oyuncak, voleybol-futbol antrenman topları ve badminton setleri hediye ediliyor.

Yaz boyunca spor etkinliklerinin yapılacağı plaj sayısı 11’e çıkacak ve İBB’nin plaj spor etkinlikleri 15 Eylül’e kadar devam edecek.