İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine spor kulüplerinden tepki

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesine yönelik bir tepki de Fenerbahçe Spor Kulübü ve Eczacıbaşı Spor Kulübü’'nden geldi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin toplumsal sonuçlarından endişe duyulduğu belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulubü tarafından yapılan açıklamada, fesih kararının üzüntüyle karşılandığı ve toplumsal sonuçlarından endişe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı: “Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen, kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten, kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!! diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz.”

ECZACIBAŞI: KADINLAR İÇİN HAYATİ ÖNEMDEDİR

Eczacıbaşı Spor Kulübü de yaptığı açıklama ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “Taraf devletlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik kararlılığını gösteren İstanbul Sözleşmesi, çağdaş bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir ve kadınlar için hayati önemdedir.” denildi.