İstanbul Maratonu’nda parkur rekoru kırıldı!

Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu’nda Kenyalı atletler parkur rekorları kırarak ipi göğüsledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan Pazar günü koşuldu. 74 farklı ülkeden binlerce koşucunun katıldığı yarışı erkeklerde Benard Ngeno, kadınlarda ise Ruth Chepngetich parkur rekoru kırarak kazandı.

Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu “Gel beraber koşalım” sloganıyla Tarihi Yarımada’da gerçekleştirildi. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşularına 74 ülkeden yaklaşık 10 bin çipli koşucu katıldı. Dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasında yer alan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı’nda başlayarak İstanbul’un tarihi yarımadasının eşsiz manzarası eşliğinde koşuldu.

TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ DERECE

2017 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) her yıl açıkladığı Altın Maratonlar listesinde yer alan yarışta Genel Klasman Kadınlar Kategorisinde Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 01.05.30’luk derecesiyle ipi ilk sırada göğüsledi. Chepngetich bu derecesiyle parkur rekorunu kırarak Türkiye topraklarındaki en iyi dereceyi elde etti. Kenyalı atlet Dorcas Jepchirchir Tuitoek 1.06.33 ile ikinciliği elde etti. Etiyopyalı atlet Helen Tola 1.06.45’lik süresiyle 3. olmayı başardı.

1 SAATİN ALTINDA YARIŞI TAMAMLADILAR

Genel Klasman Erkekler’de ise 59.56’lık derecesiyle Kenyalı atlet Benard Ngeno kazandı. 59.58’lik derecesiyle Etiyopyalı Abayneh Degu ikinci oldu. Bu sonuçlarla Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda ilk kez iki atlet 1 saatin altında yarışı tamamladı. Kenyalı Hillary Kipchumba ise 1.00.01’lik derecesiyle 3.’lüğü elde etti.

ALİ KAYA VE YASEMİN CAN BİRİNCİ OLDU

Türk atletler kategorisinde ise erkeklerde; 1.00.58 derecesiyle Ali Kaya birinci, 1.02.21 ile Aras Kaya ikinci ve 1.04.17’lük süresiyle Yavuz Ağralı üçüncü sırada yarışı tamamladı. Kadınlarda ise 1.08.28’lik derecesiyle Yasemin Can kürsünün ilk basamağında yer alırken 1.14.50 ile Fadime Çelik ikinci, 1.17.30 süresiyle Fatma Arik ise üçüncü oldu.

YEŞİL MARATON KONSEPTİYLE KOŞULDU

İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da “Yeşil Yarı Maraton” konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.