İstanbul Maratonu ile dayanışma büyüyecek

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu 42K, 15K ve 42K Paten kategorilerinde yine sınırlı sayıda katılımcı ile 7 Kasım 2021 Pazar günü koşulacak

Binlerce profesyonel koşucunun yanı sıra amatör sporcuların da yer alabileceği maratonda, STK’lar ile koşarak sosyal farkındalık projelerine de destek verebilirsiniz.

Kayıtların tamamlandığı maraton da yer alamayacaklar için LÖSEV, atık kağıt işçileri, sokak hayvanları, sokak çocukları, çiçekçiler ve daha birçok proje için açılan sayfalara bağışlarda bulunarak da maratonun hedeflediği dayanışmaya katkıda bulunabilirsiniz.

KOŞMAK İÇİN ÇOK İYİ SEBEBİN VAR!

Sadece profesyonellerin değil, amatör koşucuların da koşabildiği maratonda aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunda yer alarak dayanışmayla da parkurda yer alabilirsiniz.

Yardımseverlik koşusu, tüm dünyada STK’ları (Sivil Toplum Kuruluşları) desteklemek için başarıyla kullanılan bir kaynak geliştirme metodu. ABD’de bu yöntemle, bir yıl içinde toplanan bağış miktarı 1,5 milyar ABD doları iken sadece bir majör maratondaki koşuda, 30 bini aşkın kişi aracılığıyla toplanan bağış miktarı 50 milyon İngiliz sterlinini geçti. 8 Kasım 2020’de gerçekleşen N Kolay 42. İstanbul Maratonu, sınırlı sayıda 42K/maraton koşucusu tarafından koşulmasına rağmen toplam 10.777.760 TL bağış toplanan bir organizasyon oldu.

LÖSEV EKİBİ MARATONA HAZIRLANIYOR

Lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklar için sayıları 5 milyona yaklaşan LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) gönüllüleri kansere karşı farkındalık ve kaynak sağlamak adına birçok projede buluşuyor. Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleşen sportif aktivite ve maratonlara “Koşar Adım LÖSEV” adıyla katılan LÖSEV Gönüllüleri yaklaşan 43. İstanbul Maratonu için de Kadıköy Caddebostan’da geçtiğimiz hafta cumartesi antrenmanlara başladı.

1973 YILINDAN BERİ...

İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya’dan Avrupa’ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi. 1 Nisan 1979’da köprü üzerinde koşan atletleri görenler, bunun iyi bir 1 Nisan şakası olduğunu düşünmüşlerdi. Yıldan yıla katılımın arttığı İstanbul Maratonu’nun bugünkü kapsamına ulaşması ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde organize edilmesiyle sağlandı. Asya-Avrupa Koşusu olarak başlayan maratonun adı daha sonraki yıllarda Kıtalararası Avrasya Maratonu (Intercontinental Euroasia Marathon) olarak değiştirildi. 2013 yılında ise, maratonun adı dünyanın tüm maratonlarında olduğu gibi, şehrin tanıtımı ve adını ön plana çıkarmak amacıyla İstanbul Maratonu olarak değiştirildi.