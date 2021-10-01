İstanbul Maratonu için son başvuru tarihi 20 Ekim

Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan 43. İstanbul Maratonu’nda 7 Kasım Pazar günü yarışacak binlerce sporcu ile yarışmak isteyen sporcular için son başvuru 20 Ekim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğu ile düzenlenen, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu, 42. kez Asya ile Avrupa’yı birleştirmeye hazırlanıyor.

43. İstanbul Maratonu 42K, 15K ve 42K paten kategorilerinde 4 bin katılımcı ile koşulacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori'de gösterilen ve dünyanın sayılı maratonlarından biri olan 43. İstanbul Maratonu’nda, pandemi nedeniyle kontenjan sınırı bulunuyor. Maratonda yerini almak isteyen sporcuların 20 Ekim Çarşamba günü 23.59’a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

PARKUR GÜZERGAHI

Maraton koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayarak, köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a iner ve sahil yolunu izleyerek Karaköy’e ulaşır.

Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne sapar, sahil yolunu takip eden yarış Bakırköy Hava Harp Okulu önünden aynı istikamete geri döner. Daha sonra sahilden Gülhane Parkı’na doğru devam ederek parkın içinden geçer ve Sultanahmet’e çıkar.

Varış çizgisi, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan “At Meydanı”nda, Sultanahmet Camii’nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaşı’nın arasındadır.

SU MOLASI

Parkur üzerinde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40. km lerde su istasyonları bulunacak. Parkur üzerinde çeşitli noktalarda kamusal ve portatif tuvaletler hazır bulunacak ve koşucuların kolay ulaşabilmesi için parkur boyunca konumlandırılacak yönlendirmeler ile belirtilecek.

35 BİN DOLAR ÖDÜL

42K Maraton ödülünde yarışı birinci bitiren sporculara adeta talih kuşu konacak. Erkekler ve kadınlar kategorisinde bitiş çizgisine gelen ilk sporcu, tam 35 bin dolar ödülün sahibi olacak. Yarışı ikinci bitiren sporcular 20 bin dolar, sıralamada üçüncü olanlar ise 10 bin dolar ile ödüllendirilecek.

6 saat 20 dakika zaman diliminde yarışı bitiren tüm koşuculara ise finiş noktasında madalya verilecek.

"BİZİMLE KOŞ!"

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, spor organizasyonlarında da sanal iletişim ve müsabakaların gelişmesinde etkili oldu. Geçtiğimiz yıl ilk olarak düzenlenen sanal koşu bu yıl yeniden gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 80 ilinde ve dünyanın dört bir köşesinde binlerce sanal koşucu kendi parkurunu seçti ve N Kolay İstanbul Maratonu Sanal Koşuları’nda dilediği yerde "TEK BAŞINA BİZİMLE KOŞ!" etkinliğinde bir araya gelmişti.

N Kolay İstanbul Maratonu coşkusunu yaşamak isteyenler, 30-31 Ekim tarihlerinde dilediği zaman, dilediği şehir ve ilçede tüm katılımcı sanal koşucular ile birlikte kıyasıya mücadele edebilecek.

Sanal koşu için son kayıt tarihi 4 Ekim.

ÖNEMLİ DUYURU!

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2021 günü yayınlanan spor müsabakaları ile ilgili genelge gereğince, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından uygunluk verilen özel yarışmalar ve yol koşularına katılacak sporcuların kalabalık gruplar halinde alanda bulunma ve start almaları nedeni bazı Covid-19 tedbirleri getirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu genelgede bulunan ve aşağıya alınan iki maddenin uygulanmasına titizlikle dikkat edilecektir:

- Aşı takvimini tamamlamış kişilerin son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile, Covid-19 geçirmiş kişilerin ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile yarışmalara katılabileceklerdir,

- Katılımcıların müsabaka saatinden en fazla 48 saat öncesinde PCR testi yaptırması ve test sonucunun “negatif” olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşımayan katılımcıların, müsabakalara iştirakine organizasyonu düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından izin verilmeyecek, Covid-19 tedbirlerine aykırı fiillerde bulunanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca yaptırım uygulanacaktır.