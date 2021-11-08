İstanbul Maratonu 43. kez koşuldu: "Bize çok güzel miras bıraktılar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda ödüller sahiplerine verildi. Maraton'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı kısa konuşmasında, "2036'ya hep birlikte hazırlanmalı ve olimpiyatları İstanbul'a kazandırmalıyız" dedi.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirildi.

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu başlattı. Maratonda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yer aldı.

Yarışın başlamasına dakikalar kala koşuculara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeşil için, doğa için koşuyorsunuz. Bu gurur İstanbul'un herkesin, iyi ki buradasanız. İstanbul her güzel şeyi hakediyor. Çalışmalarımız bu güzel şehir için devam edecek" dedi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonu erkeklerde ve kadınlarda birinci tamamlayan atletlere 35'er bin dolar para ödülü verildi. İkinciliği elde edenler 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödülün sahibi oldu.

Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenlere 30 bin lira, ikincilere 15 bin lira, üçüncülere ise 5 bin lira para ödülü verildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden, Anadolu Yakası'nda başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Maratonun ardından düzenlenen ödül törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca katıldı.

KAZANANLAR BELLİ OLDU





Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 43. kez gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden, Anadolu Yakası’nda başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2:10:18’lik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanarak kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde ederken; 2:10:23 ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 ile Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2:24:15’lik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken; 2.24.21 ile Kenyalı atlet Jackline Chepngeno ikinci, 2:24:45 ile Etiyopyalı Ayantu Abdi ise üçüncü oldu.

36 YILLIK REKOR KIRILDI

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda mücadele eden milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Maratonu 2:16.02'lik derece ile bitiren milli atlet Hüseyin Can, 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu sahibi oldu.

"MARATONUMUZU ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN ÇOK DAHA GÜÇLÜ SEVİYELERE KAVUŞTURACAĞIZ"

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yarışlar iyi geçti. Türkiye rekorunu duyunca çok mutlu oldum. Kıymetli bir başarı elde ettik. 50 yıla doğru giden bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir miras bıraktılar. Bu mirası daha da büyüterek yukarılara taşımalıyız. Maratonumuzu önümüzdeki yıldan itibaren çok daha güçlü seviyelere kavuşturacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da olimpiyat oyunları düzenlemeyi hayal ettiklerini dile getirerek, "Maraton bizi zinde tutuyor. İstanbul, insanların birleştiği yer. İki kıtanın birleştiği yer gibi. Bu kente olimpiyatı istiyoruz. Bu şehir olimpiyatı hak ediyor. 2036'ya hep birlikte hazırlanmalı ve olimpiyatları İstanbul'a kazandırmalıyız. Nice İstanbul Maratonu'nda barış içerisinde koşular diliyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

RENAY ONUR: KATILIM HARİKAYDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un Genel Müdürü Renay Onur ise 43. İstanbul Maratonu'na katılımın yüksek olduğunu ve başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan bu organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Onur, şunları kaydetti:

"Hava koşulları maraton için güzeldi. Katılım harikaydı. Katılım artıyor. Bu sene 100 farklı ülkeden katılım vardı. Pandemiye rağmen ciddi bir artış gördük. Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı için önemli. 23 yaş altı erkeklerde Türkiye rekoru kırıldı. Rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Hüseyin Can kırdı. Bunun dışında genel kategoride Türk sporcumuz yok ama böyle bir rekor gelmesi bizim için mutluluk verici. Herkes memnun. Bizim adımıza da güzel bir etkinlik oldu. İstanbul, dünyadaki diğer büyük şehirlerde olduğu gibi maratonun artık giderek önemli olduğu bir hale geliyor."

GAZETE KADIKÖY’DE MARATONDA

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi de maratonda yerini aldı. Çelebi, Derin Yoksulluk Ağı adına, atık kağıt işçileri için 15 kilometrelik maratonu tamamladı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER MARATONA DAMGA VURDU

Maratona katılan 40 bin kişi renkli görüntüler verdi.