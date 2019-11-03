İstanbul koştu

Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek spor olayı Vodafone 41. İstanbul Maratonu, “İstanbul Senin. Durma Koş” sloganıyla koşuldu. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan maratonda siyaset, spor, sanat dünyasından pek çok isim yer aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un, “İstanbul Senin. Durma Koş” sloganıyla düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu, başladığı gibi renkli görüntülerle sona erdi. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyona toplam 4 bin atlet katıldı. Bu rakam, 15 kilometrelik uzun mesafe koşusuna katılan 33 bin ve halk koşusuna katılan on binlerce kişi ile birlikte yaklaşık 140 bin kişiye ulaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratona eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı. Maratonda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin de aralarında bulunduğu siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından pek çok isim de yer aldı.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de koşucu olarak katıldığı yarışların startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte verdi. Heyet, 42 kilometre 195 metrelik maraton ve 15 kilometrelik uzun mesafe koşusunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu / Asya yakası yönünden başlattı. Köprü üzerinden Trakya / Avrupa yönüne koşan atletler, İstanbul Boğazı manzarasına birbirinden renkli görüntülerle katkıda bulundu.

“SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZEL”

İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, köprü girişini dolduran on binlerce sporcuyu, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kadro yok” diyerek selamladı. İmamoğlu, “Bu maraton, sadece güzel şehrimize ve memleketimize nasip olmuş. Anadolu’dan Trakya’ya, Asya’dan Avrupa’ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada. Spor, ruh ve psikoloji demek. Tam da bu güzellikleri kapsayan İstanbul Maratonu, hem şehrimize hem ülkemize hem de bütün dünyaya barış getirsin. Bu aynı zamanda bir iyilik koşusu. Bütün iyilikler, sporun sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Bu maratonu başlatan ve bugünlere kadar getiren herkese de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KÖPRÜDE HORON!

Heyet, daha sonra Altunizade’ye geçerek halk koşusunun startını verdi. Katılımcılar, halk koşusunun başlangıç noktasında platform üzerinden kendilerini selamlayan İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, bir vatandaşın kendisine ulaştırdığı cep telefonunu kullanarak katılımcılarla “selfie” yaptı.

Zaman zaman tempolu yürüyen, zaman zaman koşan İmamoğlu, bu şekilde vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi. İmamoğlu, kucağına verilen 4 aylık İlke isimli bebekle de bir süre yürüdü. Köprü üzerinde horona duran bir grup, İmamoğlu’nun dikkatini çekmeyi başardı. Horona kayıtsız kalmayan İmamoğlu, vatandaşlarla birlikte günün keyfini çıkardı.

“BOĞAZ VE ÇEVRESİNİN YETKİSİ İBB’NİNDİR NOKTA!”

Gazeteciler de takip ettikleri İmamoğlu’na, köprü üzerinde, “Hep koşacak mısınız sayın Başkan” sorusunu yöneltti. İmamoğlu, soruya, “Köprünün üzerinde biraz yürümeyi düşünüyorum, koşmayı düşünmüyorum. Federasyon başkanımız, ‘Köprü uzun, koşmayla bitmez’ diye uyardı” yanıtını verdi. İmamoğlu’na son günlerde konuşulan, “İBB’nin elinden Boğaz’la ilgili bazı yetkilerin alınacağı” yönündeki tartışma da hatırlatıldı. İmamoğlu’nun bu hatırlatmaya yanıtı, “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta!” oldu. Koşusunu köprünün Avrupa çıkışında sonlandıran İmamoğlu, ödül töreni için Sultanahmet Meydanı’nda kurulan alana geldi. Törende ilk olarak Elit Atlet Kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

PARKUR REKORU KENYALI KİBET’TEN

Kadınlar 3’ncüsü Kenya’dan Maurine Chepkemoi madalyasını Soyer’den, ikinci Etiyopya’dan Tigist Abayechew İmamoğlu’ndan ve şampiyon aynı ülkeden Hirut Tibebu da Türkiye’nin ilk kadın maratoncuları Ülker Kutlu ve Keriman Günaydın ile Dilek İmamoğlu’ndan aldı.

İkinci ödül töreni, Elit Atlet Erkekler kategorisinde gerçekleştirildi. Erkekler 3’ncüsü Kenya’dan Peter Kwemoi Ndorobo madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar’dan, ikinci Etiyopya’dan Yitayal Atnafu Zerihun İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal’dan, 2.09.44’lük derecesiyle parkur rekoru kırarak şampiyon olan Kenya’dan Daniel Kipkore Kibet da İmamoğlu ile Vodafone CEO’su Colman Deegan ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur’dan aldı. 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldığı maraton ödül töreniyle sona erdi.