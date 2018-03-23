İstanbul Kadıköy Lisesi başarıya doymuyor

İstanbul Kadıköy Lisesi Erkek Basketbol Takımı, İstek Koleji’ni yenerek Kadıköy şampiyonu oldu

İstanbul Kadıköy Lisesi’nin erkek voleybol takımı geçtiğimiz aylarda Kadıköy şampiyonu olarak Mersin’de gerçekleşecek olan Türkiye şampiyonluğuna gitmeye hak kazanmıştı. Hemen peşinden okulun kız basketbol takımı da İstanbul Şampiyonluğu’nda ilk 8’e kalmış ve Türkiye Şampiyonası’na gruplara girmeden katılmaya hak kazanmıştı.

Okulun son başarısı ise erkek basketbol takımından geldi. İstanbul Kadıköy Lisesi erkek basketbol takımı Liselerarası Basketbol Şampiyonası finalinde İstek Koleji’ni 56-52 mağlup ederek Kadıköy şampiyonu oldu.