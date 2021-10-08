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İSTANBUL ‘FORMULA 1’E HAZIR

Spot: İstanbul, 8 – 10 Ekim tarihleri arasında ‘Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021’e ev sahipliği yapmaya hazır. İBB, dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasındaki yarış için hazırlıklarını tamamladı. 

İSTANBUL ‘FORMULA 1’E HAZIR
Emre Caka

Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021, ‘Intercity İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleşecek. Şampiyonanın bu sezonki 16. etabı olarak düzenlenecek yarışa, İstanbul 9. kez ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarışın yapılacağı pistin hazırlıklarına 19 birimiyle destek verdi. Asfalt ve yol bakımından çevre düzenlemesine, temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda çalışmalar yaptı. İstanbul, canlı yayınlarla milyarlarca insana ulaşan ve ülke tanıtımına katkı sunan organizasyon için hazır hale getirildi.

ULAŞIM İBB’DEN

İBB, Tuzla Akfırat’taki pistte yapılacak yarışlarda ulaşım sorununun yaşanmaması için işi sıkı tuttu. Bu kapsamda 5 gün boyunca farklı merkezi noktalardan yeterli sayıda otobüs ve personel görevlendirdi. Yarış süresince görevlilerin pist içi ulaşımı için de otobüsler tahsis etti. 

Dev organizasyonu izlemek için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen ziyaretçiler de unutulmadı. 30 İETT otobüsü, servis aracı olarak kullanılması için ayırıldı. Halkın ulaşımı için ise merkezi güzergahlardan Intercity İstanbul Park’a seferler organize edildi.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Tesis içi ve pist çevresindeki alanlarda asfalt, bozuk alanların bakım ve onarımını yapan İBB, 15 ambulans, 10 itfaiye aracını yarış boyunca olası bir riske karşı görevlendirdi. Tesis ve çevresinde organizasyon süresi boyunca lisanssız ürün satışına, karaborsa veya seyyar satış yapılmasına izin verilmemesi için önlemler alındı.

Etiketler; #istanbul #F1 #formula 1 #formula
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