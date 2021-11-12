İstanbul 'dayanışma' maratonu  

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu'nun 43'üncüsü 7 Kasım Pazar günü gerçekleşti. 40 bin kişinin katıldığı maratonda binlerce kişi, sivil toplum örgütleri adına dayanışma için koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu, Pazar günü 40 bin kişinin katılımıyla koşuldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirildi. 7 Kasım Pazar günü koşulan Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu başlattı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da maratona katıldı.

Yarışın başlamasına dakikalar kala koşuculara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeşil için, doğa için koşuyorsunuz. Bu gurur İstanbul'un, herkesin, iyi ki buradasanız. İstanbul her güzel şeyi hakediyor. Çalışmalarımız bu güzel şehir için devam edecek" dedi.

KOŞUYA ADANA’DAN GELDİ

İstanbul’da koşuya Derin Yoksulluk Ağı ile katılan Sevgi Çolak, böyle bir yarışta ilk deneyiminin olduğunu söylüyor. Daha öncesinde hiç maratona katılmayan Çolak, “Pandemi döneminde işsiz kalan insanları, müzisyen insanları fazlasıyla düşünüyordum. Derin Yoksulluk Ağı’nın bağışçısı oldum bu sayede. Koşucuları olmam için görüştük ve katkı sunmak istedim. Adana’dan İstanbul’a bu koşu için geldim” ifadelerini kullanırken, heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

“TEMEL HAKLARDAN YOKSUN KALMAK ÜZERELER”

Uzun zamandır koşmak istediğini söyleyen Barış Doğru ise, “Derin Yoksulluk ağı ile koşuyorum çünkü Türkiye’deki krizin gelişmesi ile birlikte özellikle bu kış için kurmaya çalışılan dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Barınma ve açlık gibi temel haklardan insanlar yoksun kalmak üzereler. Ona destek olmak için hazırlandım” ifadelerini kullandı.

50 YAŞINDA KOŞMAYA BAŞLADI 60’INDA ZİRVEYİ ZORLUYOR

60 yaşındaki Hasan Gez, maratona ilk kez 50 yaşında katıldığını söylüyor. İlk koşusundan bugüne kadar koşarak bağış topladığını söyleyen Gez, “En son 3 sene önce bağış topladım. Üç yıl aradan sonra tekrardan bağış toplamak için koşuyorum. 10 ailenin 1 yıllık temel barınma, mutfak, temizlik malzemelerine katkıda bulunmak için koşuyorum” dedi. 15 kilometre koşucusu olarak maratona katılan Gez, gelecek maratonda hedefinin 45 kilometre olduğunu söyledi.

GAZETE KADIKÖY DE MARATONDA

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi de maratonda yerini aldı. Çelebi, Derin Yoksulluk Ağı adına atık kağıt işçileri için 15 kilometrelik maratonu tamamladı.

“YAŞAM EVLERİNİ YAŞATMAK İÇİN KOŞUYORUZ”

Farkındalık için maratonda olduğunu söyleyen Alzheimer Derneği Başkanı Başar Bilgiç, “Gündüz yaşam evlerimiz var, Alzheimer hastalarının sabah gittiği akşam döndüğü evler, kreşler gibi düşünülebilir. Yaşam evlerimizi de yaşatmak için gelir getirici bir maraton olarak görüyoruz, bunun için koşuyoruz. Kadıköy Belediyesi de alzheimer açısından şanslı bir belediye iki tane gündüz bakım evi var. Kadıköy Belediye ile de Türkiye Alzheimer Derneği olarak birlikte çalışmalar yapıyoruz” dedi.

İkizdere Çevre Derneği 'de "Eskencidere Vadisi Taş Ocağı Olmasın" pankartıyla maratonda yer aldı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonu erkeklerde ve kadınlarda birinci tamamlayan atletlere 35'er bin dolar para ödülü verildi. İkinciliği elde edenler 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödülün sahibi oldu.

Türk sporcularda ise maratonu birinci bitirenlere 30 bin lira, ikincilere 15 bin lira, üçüncülere ise 5 bin lira para ödülü verildi.

Yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Maratonun ardından düzenlenen ödül törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2:10:18’lik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanarak kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde ederken; 2:10:23 ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 ile Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2:24:15’lik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken; 2.24.21 ile Kenyalı atlet Jackline Chepngeno ikinci, 2:24:45 ile Etiyopyalı Ayantu Abdi ise üçüncü oldu.

36 YILLIK REKOR KIRILDI

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda mücadele eden milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Maratonu 2:16.02'lik derece ile bitiren milli atlet Hüseyin Can, 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu sahibi oldu.

"DAHA GÜÇLÜ SEVİYELERE KAVUŞTURACAĞIZ"

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yarışlar iyi geçti. Türkiye rekorunu duyunca çok mutlu oldum. Kıymetli bir başarı elde ettik. 50 yıla doğru giden bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maratonumuzu önümüzdeki yıldan itibaren çok daha güçlü seviyelere kavuşturacağız. Bu şehir olimpiyatı hak ediyor. 2036'ya hep birlikte hazırlanmalı ve olimpiyatları İstanbul'a kazandırmalıyız. Sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

RENAY ONUR: KATILIM HARİKAYDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un Genel Müdürü Renay Onur ise 43. İstanbul Maratonu'na katılımın yüksek olduğunu ve başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Onur, şunları kaydetti:

"Bu sene 100 farklı ülkeden katılım vardı. Pandemiye rağmen ciddi bir artış gördük. Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı için önemli. 23 yaş altı erkeklerde Türkiye rekoru kırıldı. Rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Hüseyin Can kırdı. Bunun dışında genel kategoride Türk sporcumuz yok ama böyle bir rekor gelmesi bizim için mutluluk verici."

RENKLİ GÖRÜNTÜLER MARATONA DAMGA VURDU

Maratona katılan 40 bin kişi renkli görüntüler verdi.

Kahvesini alıp boğaz keyfi yapan bir arkadaş ikilisi ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkürlerini iletti. Afrika'da yaşanan su sıkıntısı da maratonda gündeme gelen konulardan oldu.



