İstanbul biletini İngilizler kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Chelsea, finale yükseldi ve İstanbul’da oynanacak final için Manchester City'nin rakibi oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı. Rakibini 2-0 mağlup eden Chelsea, finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Manchester City ise, Fransız takımı Paris Saint Germain’i yarı final karşılaşmasında geçmeyi başarmış, adını finale yazdırmıştı.

Bu sonuçlarla birlikte 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşması için iki İngiliz kulübü sahaya çıkacak. UEFA, Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin seyircinin alınacağını açıkladı. İstanbul’a seyahat eden taraftarların sınır girişi kısıtlamalarına uymaları gerekecek ve aşı veya negatif bir Covid testi kanıtı göstermeleri gerekecek.

2005 yılında da Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da oynanmış ve yine bir İngiliz kulübü Liverpool, Milan’ı penaltı atışlarında geçerek kupaya uzanan taraf olmuştu.

İNGİLTERE İDDİALARI REDDEDİLDİ

Ayrıca finalin oynanmasına sayılı günler kala karşılaşmanın Türkiye’den alınarak İngiltere’ye verileceği iddiaları UEFA tarafından reddedildi.