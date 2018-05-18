İKİNCİ AMATÖR LİG’DE BU HAFTA

Süper Amatör Lig’in iki alt ligi olan ikinci amatör ligde altı Kadıköy takımı bulunuyor. 14. haftanın sona erdiği ligde Kadıköy takımlarının aldığı sonuçlar ve puan tablosundaki sıralamaları şöyle:

14. Grupta Erenköy Gençlik Spor Kulübü ligde dokuz takım bulunması sebebiyle bu hafta maç yapmadı. Erenköy Gençlik Spor Kulübü ligde sekizinci sırada yer alıyor.

17. Grup bir Kadıköy derbisine sahne oldu. Aynı grupta bulunan Haydarpaşa Demirspor ile Hasanpaşa grupta kozlarını paylaştı. Bol gollü geçen maçta Haydarpaşa Demirspor, Hasanpaşayı “4-3”lük skorla mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye devam etti. Son iki haftanın kaldığı ligde 40 puanla 3.sırada yer alan Haydarpaşa Demirspor bu hafta 45 puanla birinci olan Marmara Karayolları gelecek hafta ise 43 puanla ikinci olan Tuzla Mimar Sinan ile oynayacak. Hasanpaşa ise grupta 5.sırada yer alıyor.

18. Grupta Feneryolu, Rüzgarlıbahçe takımı sahaya çıkmayınca “3-0” hükmen galip sayıldı

19. Grupta ise Erenköy Acar Ferah Spor’u “7-2”lik skorla mağlup etti. Erenköy grupta 8.sırada yer alırken, Adalar ile “1-1” berabere kalan Kozyatağı 3.sırada yer alıyor.