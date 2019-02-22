İkinci Amatör Lig “hızlı” başladı

Birinci Amatör Lig ve Süper Amatör Lig’in ardından maçların başladığı İkinci Amatör Lig’de Kadıköy takımları umut vaat ediyor

11 kategoride oynanan İstanbul Amatör liglerinin 2018-2019 sezonu hız kesmeden devam ediyor. TFF İstanbul İl Temsilciği tarafından yapılan planlamaya göre, en erken başlayan Süper Amatör Lig 26-27 Ocak tarihlerinde son bulurken Kadıköylü üç takımın da yarıştığı 1. Amatör Lig 2-3 Şubat tarihinde oynanan maçlarla sona erdi. Kadıköy takımları “Hasanpaşa, Kozyatağı, Feneryolu ve Erenköy Acar”ın oynadığı 2.Amatör Lig, 9-10 Şubat’ta oynanan maçlarla başladı. Kadıköy takımları ilk iki maçta iyi bir grafik çizdi.

KOZYATAĞI HIZLI BAŞLADI

Geçtiğimiz sene grubunu üçüncü sırada bitirerek ‘play-off’lara katılmayı kıl payıyla kaybeden Kozyatağı, kadrosundaki eksiklikleri gidererek yeni sezonda 1. Amatör Lig parolasıyla sahaya çıktı. Oynadığı iki maçtan ikisini de kazanan Kozyatağı, Selimiye Stadı’nda Üsküdar Salacak ile oynadığı maçı “3-0” ve Maltepe Başıbüyük Stadı’nda Ataşehir Arena Spor ile oynadığı maçı “6-0” ile geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Kozyatağı ile aynı grupta mücadele eden Hasanpaşa da 4 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. İlk haftada 1453 Maltepe Gençlik karşısında “6-0” galip gelen Hasanpaşa, ligin iddialı ekiplerinden Ferahspor ile karşılaştığı maçta “3-3” berabere kaldı.

ERENKÖY “ACAR” ÇIKTI

Erenköy Acar Spor Kulübü geçtiğimiz sezon İkinci Amatör Lig’de 16 maçın ardından sadece dört galibiyet ve iki beraberlik alarak 14 puan ile 8.sırada bitirmişti. Sezona Pendik Doğan’a karşı aldığı “4-1”lik galibiyetle başlayan ekip, oynadığı futbolla bu senenin iddialı ekiplerinden olduğunu kanıtladı. Ataşehir Yoncaspor, Çiğdemspor, Fk 1864, İstanbul Ataşehirspor, Pendik Doğan, Sapanbağları, Sultan Mehmed Han, Ümraniye Hekimbaşı kulüpleriyle Birinci Amatör Lig için yarışacak Erenköy Acar, bu hafta Sultan Mehmet Han ile karşılaşacak.

FENERYOLU İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Geçtiğimiz sezon istediği bir istatistikle varlık gösteremeyen Feneryolu’nun grubunda da “Anadolu Hisarı, Atlas Yıldız Spor, Beykoz Göllü Köyü, Çekmeköy Çarşı, K.Cevizli G.Gücü, Pendik Velibaba, Rüzgarlıbahçe, Tuzla Gençlerbirliği” takımları yer alıyor. Lige istediği gibi başlayamayan tek Kadıköy kulübü olan Feneryolu, ilk maçta Çekmeköy ile “1-1” berabere kalırken, ikinci haftada Rüzgarlıbahçe karşısında “4-1” mağlup oldu.