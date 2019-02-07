İkinci Amatör Lig başlıyor

Birinci Amatör Lig ve Süper Amatör Lig’in bitişinin ardından yapılan İkinci Amatör Lig’de ilk maçlar 9-10 Şubat’ta başlayacak

11 kategoride oynanan İstanbul Amatör liglerinin 2018-2019 sezonu hız kesmeden devam ediyor. TFF İstanbul İl Temsilciği tarafından yapılan planlamaya göre, en erken başlayan Süper Amatör Lig 26-27 Ocak tarihlerinde son bulurken Kadıköylü üç takımın da yarıştığı 1. Amatör Lig 2-3 Şubat tarihinde oynanan maçlardan sonra son buldu. TFF tarafından yapılan planlamaya göre 6 Kadıköy takımının yarışacağı 2.Amatör Lig, 9-10 Şubat’ta başlayıp, 22-23 Mayıs’ta bitecek. Ayrıca U16 Ligi 09-10, U15 A ve B Ligleri 15-16 Eylül, U14 A ve B Ligler, 22-23 Aralık, U13 Ligi 16-17 Mart 20-21 Ekim ve U11 Lig 30-31 Mart tarihlerinde başlayacak

DÖRT KADIKÖY TAKIMI YARIŞACAK

Süper Amatör Lig’in iki alt ligi olan ikinci amatör ligde dört Kadıköy takımı yarışacak. Geçtiğimiz sezon Şubat ayında başlayan ligdeki altı Kadıköy takımı için de işler pek de iyi gitmemiş ve sezona Birinci Amatör Lig’e çıkma parolasıyla başlayan Kadıköy takımlarının çoğu erken havlu atmıştı. Son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Birinci Amatör Lig’in kapısını aralayan Haydarpaşa Demirspor ise son hafta aldığı mağlubiyetle üçüncülükle yetinmek zorunda kalmıştı.

HASANPAŞA VE KOZYATAĞI AYNI GRUPTA

İkinci Amatör Lig 17. Grupta mücadele edecek olan Hasanpaşa geçtiğimiz sezon ortalama bir seyir çizdi. 17. Grupta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan takım grupta 5.sırada yer aldı. Bu sene eksikleri doğrultusunda kadroda değişikliğe giden Hasanpaşa’nın bulunduğu 17. Grupta geçtiğimiz sene grubunu üçüncü sırada bitiren Kozyatağı da yer alıyor. Gruptaki diğer takımlar ise şöyle: “1453 Maltepe Gençlik, 1923 Esenkent, Ataşehir Arena Spor, Ferahspor, Harb-İş, İçerenköy İ.Y., Üsküdar Salacak”

Geçtiğimiz sezon istediği bir istatistikle varlık gösteremeyen Feneryolu da bu senenin iddialı takımlarından. 14. Grupta mücadele edecek olan Feneryolu’nun grubunda “Anadolu Hisarı, Atlas Yıldız Spor, Beykoz Göllü Köyü, Çekmeköy Çarşı, K.Cevizli G.Gücü, Pendik Velibaba, Rüzgarlıbahçe, Tuzla Gençlerbirliği takımları yer alıyor.

ERENKÖY GENÇLİK YARIŞMAYACAK

İkinci Amatör Lig’de Erenköy’den çıkan iki takım bulunuyor. Bu iki takım için de geçtiğimiz sezon pek de iyi geçmedi. 14.Grupta bulunan Erenköy Gençlik geçen 18 haftanın ardından yalnızca 3 galibiyet 2 beraberlik alabildi. Geri kalan 11 maçtan mağlubiyetle dönen takım 9 takımın bulunduğu ligde 8.sırada yer aldı. Yine bir başka Erenköy takımı olan Erenköy Acar Spor Kulübü ise 16 maçın ardından sadece dört galibiyet ve iki beraberlik alarak 14 puan ile diğer Erenköy temsilcisi gibi ligi 8.sırada bitirdi.

Bu sene 16.Grupta mücadele eden Erenköy Acar; Ataşehir Yoncaspor, Çiğdemspor, Fk 1864, İstanbul Ataşehirspor, Pendik Doğan, Sapanbağları, Sultan Mehmed Han, Ümraniye Hekimbaşı kulüpleriyle Birinci Amatör Lig için yarışacak.

Erenköy Gençlik Spor Kulübü ise altyapı faaliyetlerine ağırlık vermek istediği için bu yıl İkinci Amatör Lig’de yer almayacak.

DEMİRSPOR LİGLERDE YOK

İkinci Amatör Lig’in en iddialı takımlarından biri olan Haydarpaşa Demirspor geçtiğimiz sezon lige oldukça hızlı başlamış ve Birinci Amatör Lig iddiasını son haftaya kadar sürdürmüştü. Son hafta Marmara Karayolları’yla karşılaştığı maçı kazanması halinde ikinci sıradan Birinci Amatör Lig’e çıkacak olan Demirspor, son hafta “3-1” mağlup olarak lig yükselme şansını elinden kaçırmıştı.

Haydarpaşa Garı’nın kapatılması, TCDD tarafından verilen desteklerin yetersizliği, insanların ilgisinin azalması gibi sebeplerden gelirleri düşen kulüp, son 5-6 yıldır zor günler geçiriyordu. Antrenman sahaları ve merkezi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’ndeki TCDD’ye ait arazide yer alan kulüp hakkında, dört yıla yakındır biriken kira borçları nedeniyle, birçok alanda temsil ettikleri TCDD tarafından borçların tahsili için işlem başlatılmıştı. Kulüp aldığı kararla tarihinde birçok milli sporcu yetiştirmiş serbest güreş şubesini kapatmak zorunda kalmıştı. Demirspor, güreşin yanı sıra İkinci Amatör Lig’den de çekilme kararı aldı.