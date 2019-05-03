İkinci Amatör için geri sayım

İkinci Amatör Lig’in bitimine 4 hafta kala Kadıköy takımlarının karnelerini masaya yatırdık. 17. Grupta iki Kadıköy takımı Kozyatağı ve Hasanpaşa Birinci Amatör için birbiriyle mücadele ediyor



Birinci Amatör Lig’in bitiminin hemen ardından 9-10 Şubat tarihinde başlayan İkinci Amatör Lig’de 12. hafta maçları sonlandı. 18 farklı grupta mücadele eden onlarca İstanbul takımı Birinci Amatör Lig’e çıkmak için ter döktü. 4 Kadıköy takımının yarıştığı İkinci Amatör’de Feneryolu ve Erenköy Acar bekleneni vermezken, 17. Grupta mücadele eden Kozyatağı ve Hasanpaşa ikincilik için birbiriyle yarışıyor.



17. GRUPTA KADIKÖY DERBİSİ



17. Grupta iki Kadıköy takımı; Hasanapaşa ve Kozytağı mücadele ediyor. Ortalamanın üstünde grafik çizen iki ekipte ikincilik için Esentepe ile ve birbirleriyle mücadele ediyor. Grupta düğümü çözecek maç ise iki hafta sonra oynanacak Kozyatağı-Hasanpaşa maçı.

“BİRİNCİ AMATÖR’E ÇIKACAĞIZ”



Geçtiğimiz sene Birinci Amatör Lig’den İkinci Amatör Lig’e düşen Hasanpaşa, sezona “ait olduğu yere”, Birinci Amatör Lig’e çıkma parolasıyla kadroda revizyonlara giderek başladı. Sezona 1453 Maltepe Gençlik’i 6-0 yenerek hızlı bir başlangıç yapan Hasanpaşa, lider İçerenköy ve ikinci Esenkent haricinde kimseye yenilmeyerek 12. Haftaya kadar gelmeyi başardı. Hasanpaşa’nın grupta oynayacağı dört maç bulunurken, maçlardan biri lider İçerenköy, biri gruptaki diğer Kadıköy takımı Kozyatağı, biri Üsküdar Salacak ve diğeri Ataşehir Arena ile oynanacak

Hasanpaşa Spor Kulübü Başkanı Burhan Tan, gazetemize yaptığı açıklamada “Hasanpaşa olarak kıt kanaat olanaklarla İkinci Amatör Lig’de mücadele ediyoruz. Sezon başında birinci olarak Birinci Amatör Lige çıkma hedefiyle başladık. Sezonda yaptığımız hatalar olmasına rağmen fena bir grafik çizmedik. Amacımız Birinci Amatör Lig’e çıkmak. Ligde 4 maçımız kaldı. İddia ediyorum 4’ünü de alarak ikinci olacağız ve Birinci Amatör Lig’e çıkacağız. Antrenman sahaları konusunda bize yardımcı olan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hocalarıma ve sporcularım dışında tüm Kadıköy takımlarına başarılar diliyorum.” dedi.

“KOZYATAĞI BASTIRIYOR”



Kadıköy’ün köklü kulüplerinden çeyrek asırı devirmiş Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübü - İkinci Amatör Lig’de Hasanpaşa ile aynı grupta mücadeleye devam ediyor. Lige hızlı bir başlangıç yapan ekip sonrasında formdan düşse de son haftalarda tekrar iyi bir grafik yakalamış durumda. Maddi gücü kısıtlı olan kulüp kendi - gençlerle bir takım kurmaya çalıştı. İlk iki maçı da kazanınca oyuncuların ücret istemesinin ardından kulüp ücreti karşılamayınca oyunculardan 4’ü farklı takımlara transfer oldu. Ayrılığın ardından formu düşen kulüp toparlanmayı bildi ve 12 maçtan 6’sını kazanarak 4’ünde beraberlik kazanarak 20 puana ulaştı ve Hasanpaşa’nın hemen ardından 4’üncü olarak devam ediyor.

ERENKÖY VE FNERYOLU BAŞKA BAHARA



İkinci Amatör Lig’de 14. Ve 16. Grupta mücadele everen Feneryolu ve Erenköy bu sezon istediğini alamadı. 14. Grupta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ala Feneryolu, maç fazlası ve 14 puanşa 6.durumda. Erenköy Acar ise 4 galibityet 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet istatistiğine sahip. Acar 13 puanla 6.sırada.