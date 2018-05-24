İKİNCİ AMATÖR'DE BU HAFTA

İkinci amatör ligde altı Kadıköy takımı bulunuyor. 14. haftanın sona erdiği ligde Kadıköy takımlarının aldığı sonuçlar ve puan tablosundaki sıralamaları şöyle:

14. Grupta Erenköy Gençlik Spor Kulübü ligde bu hafta Şile ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmadı ve “3-0”lık skorla hükmen mağlup sayıldı. Erenköy Gençlik Spor Kulübü ligde sekizinci sırada yer alıyor.

17. Grup’ta Haydarpaşa Demirspor son haftaya girilirken hala şampiyonluk iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Bu hafta lider Marmara Karayolları ile karşılaşan Demirspor bol gollü geçen maçta “4-3”lük skorla gelerek Marmara Karayolları’na ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. Son haftaya girilen ligde 43 puanla 3.sırada yer alan Haydarpaşa Demirspor bu hafta 45 puanla ikinci olan Tuzla Mimar Sinan ile oynayacak. Aynı ligde oynayan Hasanpaşa ise grupta 5.sırada yer alıyor.

18. Grupta Feneryolu, Pendik Doğan takımını “3-2”lik skorla yenerek 6.sıradaki yerini korudu.

19. Grupta ise Erenköy Acar 1453 Maltepe Gençlik’i “6-3”lük skorla mağlup etti. Erenköy grupta 8.sırada yer alırken, Selamsız ile “3-3” berabere kalan Kozyatağı, grupta 3.sırada yer alıyor.