İki yıl aradan sonra yeniden

Kadıköy Voleybol Kulübü iki yıl aradan sonra tekrar liglerde. İç mimardan avukata, üniversite öğrencisinden öğretim üyesine kadar birçok sporcuyu bünyesinde barındıran kulübün hedefi Süper Lig

Kadıköy Voleybol Spor Kulübü 2014 yılında eski voleybol hakemlerinden İsmail Uyguner ve Can Çavuşoğlu tarafından kuruldu. Kulüp Başkanlığını hala İsmail Uyguner yürütürken, baş antrenörlüğü de Can Çavuşoğlu üstleniyor.

Kulüp, 2017’ye kadar İstanbul voleybol liglerinde altyapı takımlarıyla mücadele etti ancak başta mali olarak destek görememesi nedeniyle faaliyetine ara vermek zorunda kaldı. Bu sene ise başta antrenör Can Çavuşoğlu olmak üzere eski sporcuların ısrar etmesiyle kulüp iki yıl aradan sonra sahalara döndü.

İÇ MİMARDAN AVUKATA...

Bu sezon kadınlar kategorisinde liglerde mücadele edecek olan takımın kaptan Handan Yazıcıoğlu aynı zamanda bir avukat. Zamanının büyük çoğunluğunu Adliye’de geçiren Yazıcıoğlu, spordan da kopmuyor. Takımın en küçük sporcusu ise 1998 doğumlu Cemrenaz Turhan. Turhan, üniversitede öğrenimine devam ediyor. Avukat ve üniversite öğrencisinin yanı sıra takımda beden eğitimi öğretmeninde, öğretim üyesine; iç mimardan, muhasebeciye birçok meslek grubundan sporcu yer alıyor.

Takımın iki senenin ardından sahalara dönmesini sağlayan ise bir güvenlik şirketinden sağladıkları sponsorluk ücreti. Baş antrenör Can Çavuşoğlu takımın genel durumunu şöyle özetliyor: “Sporcularımız büyük bir özveri ve voleybol sevdasıyla antrenmanlara katılıyor. Antrenman saatlerinde evli ve çocuğu olanlar yavrularını eşlerine emanet edip aramıza katılıyor. Önemli bir özveri. Bu yıl amacımız ligde iyi bir voleybol oynayarak sporcuların oynadıkları oyundan zevk almalarını ve salondan mutlu ayrılmalarını sağlamak.”

Önümüzdeki sezona dair hedeflerinin Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Ligde mücadele etmek olduğunu belirten Kulüp Başkanı İsmail Uyguner ise “Kulübümüze sporsever şirketlerin desteklerinin artması bizi Süper Lige kadar götürebilir” görüşünde.

“BOŞ SALONLAR DA UZAKTA”

Çavuşoğlu, maddi olanaksızlıklar başta olmak üzere birçok sorunla karşılaştıklarını belirtirken sıkıntıları şöyle anlattı: “Örneğin müsabakalara katılım ücretleri, antrenman yapılacak spor salonlarının saat başı kira ücretleri, kullanılacak spor malzemelerinin maliyetleri (forma, eşofman vs.) kulüpleri zorlamaktadır. Bir de bunlara İstanbul liglerine katılan sportif branşlardaki takımların çok olmasından dolayı müsabaka yapacak spor salonunun bulunması da eklenebilir. Voleybol İstanbul İl Tertip Komitesi’nin bulduğu boş salonlar da uzak semtlerde. Ulaşım sorunu da buna eklenmeli. Para kazanmak için kurulan kulüpler bu masrafları sporcularından topladıkları aidatlarla çözüyor. Bizim gibi kulüplerde ise sporcular bu masrafları ceplerinden ödüyor.”

Çavuşoğlu son olarak bütün bu sıkıntıların çözülebilmesi için ilçe belediyelerine ve ilçelerde spora gönül vermiş kuruluşlara iş düştüğünü belirtiyor.