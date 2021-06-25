İBB’nin ücretsiz yaz spor okulları başladı

İBB’nin 26 ilçede 47 okulun spor salonunda açtığı spor okulları her yıl olduğu gibi bu yaz da ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatili dönemlerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okullarını faaliyete geçirdi. Yaz spor okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak. 21 Haziran’da başlayan yaz spor okullarında çocuklar hem daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecek hem de spor yeteneklerini keşfedecek.

7 – 14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA AÇIK

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenleniyor. Okul spor salonları yaz spor okulları 7 – 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olacak ve okullarda 15 farklı branşta spor eğitimi verilecek.

KADIKÖY’DE JİMNASTİK VAR

İstanbul’un 26 ilçesindeki 47 salonda başlayan spor okullarında, eğitimler 27 Ağustos’a kadar devam edecek. Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek spor eğitimleri için çocuklardan hiçbir ücret talep edilmiyor. İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için kayıt ise salonlara şahsen başvuru yoluyla yapılıyor.

Kadıköy’deki yaz spor okulunun adresi Kozyatağı İlhami Ertem Ortaokulu olarak belirlendi. Burada çocuklara jimnastik ve hareket eğitimi verilecek.

Salonların iletişim bilgilerine ve lokasyonlarına https://genclikspor.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabiliyor.