İBB’den 10 okula daha yeni spor salonu

İBB, spor alanlarına yenilerini ekledi. Yapımı tamamlanan 10 spor salonu, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin ve İstanbulluların kullanımına açık olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentlilerin spora erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbullulara spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırmayı amaçlayan İBB, şehrin 32 farklı noktasındaki okulun bahçesine spor salonu yapıyor. Bu çalışmalardan yapımı tamamlanan 10 salon ise hizmet vermeye hazır duruma getiriliyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminde kullanıma hazır olacak salonlarda öğrenciler, beden eğitimi derslerini yapabilecek. Ayrıca kulüpler ve tüm İstanbullular haftanın yedi günü bu salonları kullanabilecek.

İnşaatlarının İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü çalışmalar kapsamında 22 ilçede 32 okulun bahçesine spor salonu yapılıyor. Bu salonlardan, Anadolu Yakası'nda 6, Avrupa Yakası'nda 4 olmak üzere toplam 10’unun yapımı tamamlandı. Fiziki düzenlemelerin bitirilmesinin ardından aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri ile birlikte, 7/24 devrede olacak güvenlik kameraları da salonlara entegre edildi. Yapımı tamamlanan okul spor salonları arasında Kadıköy Şener Birsöz İlkokulu da yer alıyor.

Testlerin ardından açılmaya hazır hale gelen salonlar, okul bahçelerinin fiziki koşullarına göre 3 farklı ölçüde yapıldı. Bunlardan ilki, 972 metrekarelik alana sahip olan salonlardan oluşuyor. Açılacak salonlardan üçü, bu kategoride yer alıyor. Salonlarda voleybol, basketbol, futsal ve daha birçok farklı branşın yapılabileceği 1 adet spor salonu, 110 kişilik tribün,2 soyunma odası, 1 eğitmen odası ve 1 depo ile birlikte çok amaçlı 1 adet de küçük ölçekli salon bulunuyor.

10 spor salonunun da açılması ile birlikte İBB tarafından yapılan okul spor salonlarının sayısı 235'e yükselecek. Yeni salonlarda 8 bin 240 öğrenci, Beden Eğitimi derslerini artık bütün yıl boyunca kapalı alanlarda yapabilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ders saatleri dışında da kullanılabilen salonların bakımı, onarımı ve temizliği, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Öğrencilerin ve vatandaşların salonlarda kullandıkları tüm spor malzemelerinin temini yine İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

SALONLARDA ÜCRETSİZ SPOR OKULLARI

İBB Okul Spor Salonları, her ay öğrencilerin yanı sıra spor yaparak sağlıklı yaşamak isteyen yaklaşık 150 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Öte yandan İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü de her yıl yaz ve kış dönemlerinde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ücretsiz olarak katılabildiği spor okulları düzenliyor. Şimdiye kadar 64 bin çocuğun sporla tanıştığı yaz ve kış dönemi spor okulları çalışmalarına, yeni açılacak spor salonlarının da dahil edilmesi planlanıyor.

23 branşta spor yapılabilen salonlarda, ücretsiz etkinliklerin yanı sıra aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü takımlarının da yer aldığı, 170 spor kulübünün 15 bine yakın sporcusu da hizmet alıyor. Bu yönüyle İBB Okul Spor Salonları, sporda alt yapıya önemli katkı sağlıyor.