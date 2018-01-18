Hüzünlü bir futbol sohbeti…

Türk Futbol tarihinin en büyük faciası olan Kayseri – Sivas maçını kitap haline getiren gazeteci Kenan Başaran maçın öyküsünü Kadıköylülerle paylaştı

Kadıköy’de yaşayan Hürriyet gazetesi spor yazarı Kenan Başaran, futbol tarihimizin en büyük faciası olan 43 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı Kayseri-Sivas maçının detaylarını anlattığı bir söyleşi programına katıldı. Moderatörlüğünü Milliyet Gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş’ın yaptığı söyleşi 10 Ocak Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplumsal belleğimizde yazılı eser bırakmanın çok yaygın olmadığını belirten Gökhan Karakaş, Kenan Başaran’ın Türkiye’deki futbol terörüne dair etkileyici bir kitap yazdığını, bu sayede tarihin arka odasında kalan bir olayın açıklığa kavuşmuş olduğunu söyledi.

“YÜZLEŞEREK İYİLEŞTİREBİLİRİZ”

Bu olayın unutulmaması, olaya dair yazılı bir belgenin olabilmesi için bu kitabı yazdığını belirterek konuşmasına başlayan Kenan Başaran, “Bu olay üzerine yazılmış hiçbir kitap yok, benzer bir olay yurt dışında olsa binlerce kitap yazılır, belgeseller çekilir ama Türkiye 50 yıldır bu olayı unutmayı seçmiş. Ben de o yarayı yüzleşerek iyileştireceğimizi düşündüğüm için olayın tanıklarına ulaşarak bu kitabı yazmayı görev saydım. Maç için Sivas’tan çoluk çocuk 5 bine yakın seyirci geliyor, dolayısıyla maç öncesi hiçbir gerginlik, husumet yok eğer öyle olsaydı bu kadar insan maça gitmezdi.” dedi.

“GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI 20”

Bu olayın sebebine ilişkin iki görüş olduğunu belirten Kenan Başaran, “Bunlardan birincisi Alevi- Sünni çatışması diğeri zengin-fakir şehir gibi sosyo- ekonomik nedenler. Yıllarca bu iki temel argüman işlendi fakat tanıklarla konuştuğumda ve o dönemin medyasını incelediğimde bu yönde bir işaret bulamadım. Maçtan iki hafta önce Milliyet gazetesi ‘Eğer önlem alınmazsa sahalardan ceset toplarız’ diye haber yapıyor. Bu olayın devlet tarafında ise Kayseri Valisi yaklaşık 20 bin kişinin izleyeceği bir maç günü köye gidiyor, statta sadece 20 tane güvenlik görevlisi var, dolayısıyla tedbir yok stadın fiziki koşulları yetersiz durumda bunun yanı sıra stadın yanında devam eden spor salonu inşaatı için konulmuş çakıl taşları var. İnsanlar stada girerken o çakıl taşlarından almışlar. Maçta Kayserispor gol atıyor ve gerginlik başlıyor, taraftarlar birbirlerine taş atmaya başlıyorlar, o esnada panik yaşanıyor. Sivasspor taraftarı stattan çıkmaya çalışırken kapıyı zorluyorlar fakat kapının içeri doğru açıldığını fark etmiyorlar çıkan izdihamda ezilerek, boğularak can veriyorlar.” şeklinde konuştu.

“KUŞ UÇURTULMUYOR”

Bu olayın ilk başlarda medyaya “bıçaklandılar, kurşunlandılar” şeklinde yanlış yansıdığını belirten Başaran, “Gerçek otopsi raporları geldikten sonra ortaya çıkıyor. Ertesi gün Sivas’ta protestolar başlıyor. Sivas’taki Kayserililerin dükkânları, mağazaları yağmalanıyor, otelleri yakılıyor sonra devlet olayları bastırıyor. Sivas ile Kayseri 1990’lara kadar bir daha hiç karşılaşmıyor. Günümüzde hala ‘ben asla Kayserililerden alışveriş yapmam’ diyen Sivaslılar var. Bu olay hakkında açılmış herhangi bir dava yok sadece Kayserili bir hâkim bu olayın sportif tarafını incelemiş, TFF tarafından iki takıma da ceza verilmesine itiraz etmiş, Kayserispor’un suçsuz olduğunu belirtmiş.” dedi.

Başaran daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı. Katılımcılardan gelen “Bugün statlar güvenli mi?” sorusuna cevap veren Kenan Başaran, “Bugün statlar mitinglere göre daha güvenli çünkü maçlarda heterojen bir kitle var ama bir mitingde, bir eylemde homojen bir kitle var. Statların çevresinde 1,5 – 2 kilometrelik bir güvenlik alanı oluşturuluyor, girişler dijital kartlarla yapılıyor adeta kuş uçurtulmuyor dolayısıyla statlar toplumsal etkinlik alanı olarak en güvenli yerlerdir.” şeklinde konuştu.

Bazı katılımcıların futbolla ilgili anılarını anlatmasıyla söyleşi sona erdi.