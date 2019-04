Hoşçakal 'Sinyor'...

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden "Sinyor" lakaplı Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcuydu...

"Sinyor" lakaplı Can Bartu, hayatını kaybetti. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

CENAZESİ YARIN

Can Bartu'nun cenaze namazı yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak. Cenazesi ise Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün de Can Bartu için statta bir tören düzenlemesi bekleniyor.

Kulübü Fenerbahçe'nin dışında Türkiye Futbol Federasyonu da Can Bartu için mesaj yayınladı ve bu haftasonu oynanacak tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi: “A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane isimlerinden Can Bartu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ay-yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübünde uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya’da da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Bartu’nun vefatı sebebiyle, 12-15 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak olan bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak."

Can Bartu futbol tarihinde birçok ilke imza atarken, 23 Ağustos 1969'da oynanan Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ın jübile maçında formalarını değiştirmeleri tarihe not düşülen anlardan biriydi

CAN BARTU KİMDİR?

30 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez Basketbol Milli Takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.



1955 – 1961 yılları arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli oldu. 1958'de Türkiye–Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in yerine son yedi dakikada kaleye geçti ve bu maçta, Türk milli takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.



Milli Takım'daki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962'de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964'de de Lazio'da da oynadı.



İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de, Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, sarı-lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.





3 yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen futbolcunun hafızalara kazınan jübilesi 1969'da yapıldı. Galatasaray–Fenerbahçe arasında oynanan ölümsüzleşen jübilede Bartu, Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Metin Oktay'la formasını değiştirmiş ve iki yıldız isim 10 dakika boyunca rakip takım formalarıyla oynamıştı.

Adı, Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcu oldu. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.

1971 yılında kariyerini noktalayan Bartu, uzun yıllar spor yazarlığı ve televizyonlarda yorumculuk yaptı. Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz yıllarda Can Bartu'nun ismini Samandıra Tesislerine vererek efsane ismi onurlandırmıştı.