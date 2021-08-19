“Her turnuvaya şampiyonluk için hazırlanıyoruz”

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde, bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Ligi’nde şampiyon olmayı başaran Kadıköy Ragbi Kulübü’nün antrenörü ve takım kaptanıyla konuştuk

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde 6 ülkeden 27 takımın katılımıyla, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kalamış sahilinde gerçekleşti.

Turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra İran, Galler, Lübnan, Karadağ, Bulgaristan ve Sırbistan’dan ragbi takımları katıldı. 300 Ragbi Lig oyuncusunun katıldığı turnuvayı, kadınlarda, Kadıköy Ragbi Spor Kulübü şampiyonluk ile tamamladı.

Şampiyon takımın kaptanı Ece Tekin ve takım antrenörü Ozan Işık sorularımızı yanıtladı. Takım olarak her turnuvaya şampiyonluk iddiası ile hazırlandıklarını söyleyen Işık, takım ruhunun motivasyonlarını oluşturduğunu söylerken, kaptan Tekin, “Rakiplerimiz birbirinden zorluydu bu sene. Bir şekilde tecrübe ve kondisyonumuzla tüm maçları alıp, şampiyon olmayı başardık.” dedi.

“RAKİPLER BİRBİRİNDEN ZORLUYDU”

Beşincisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Plaj Ragbi Lig Turnuvası’na her yıl düzenli olarak katıldıklarını söyleyen takım kaptanı Tekin, “Haliyle bu oyunda biraz deneyimliyiz. Takımımızda pek çok milli sporcumuz var. Bu seneki turnuvada ben de dahil plaj ragbi milli takımında oynayan 4 sporcumuz vardı ve Avrupa maçlarından yakın zamanda dönmüştük. Kuma biraz alışıktık. Rakiplerimiz birbirinden zorluydu bu sene. Keyif dolu maçlar sergilendi sahada. Bir şekilde tecrübe ve kondisyonumuzla tüm maçları alıp, şampiyon olmayı başardık.” dedi.

“BELEDİYE BU SÜREÇTE YANIMIZDAYDI”

“Yasakların hafifletildiği her anı kollayıp takımca idman yapmaya çalıştık” diyen Tekin, “Bazı zamanlar küçük gruplar halinde toplanıp idmanlarımıza devam ettik. Bu süreci bireysel idmanlarımızı aksatmadan tamamlamaya çalıştık açıkçası. Tam olarak kayıp bir zaman gibi geçmedi bizim için. Saha hususunda da belediyemizden mümkün olduğu müddetçe desteğimizi aldık. Kadıköy Belediyesi bu süreçte yanımızdaydı.” şeklinde konuştu.

Pandemi kapanmalarından dolayı idmanlarında aksaklıklar olduğunu belirten antrenör Ozan Işık ise, “Böyle bir uluslararası turnuvada başarı elde etmemiz bizim için çok önemliydi. Sporcularımız ile birlikte bu turnuvaya odaklanıp doğru çalışmaları kısa sürede ekstra bir özveriyle yaptık. Özellikle mental olarak bu şampiyonluk bizim geri dönüşümüzü biraz daha değerli hâle getirdi” diyerek kendisi ve sporcuları adına çok mutlu olduğunu belirtti. Işık, “Bu şampiyonluk ile birlikte sonraki turnuvalara daha motive ve hazır olarak katılacağımıza eminim.” İfadelerini kullandı.

“HİÇBİR ZAMAN KÜÇÜK DÜŞÜNMEDİK”

“Turnuvada kazandığınız bu şampiyonluktan sonra hedefleriniz değişti mi?” sorusunu yanıtlayan Tekin, “Oynadığımız her maç, her turnuva bizi tecrübelendirdiği gibi, bir seviye daha ileriye götürüyor. Bir de başarıyla taçlandığında elbette ki hedefimizi büyütüyoruz. Hiçbir zaman küçük düşünmedik. Türkiye’yi ragbi branşında en iyi temsil eden takımlardan birisiyiz. Bunun için ziyadesiyle çaba gösteriyoruz. Çabamız yalnızca Türkiye’de müsabakalara katılmak değil; milli takımların haricinde, kulüp olarak da ülkemizi yurtdışında temsil etmek.” dedi.

Her turnuvaya şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını söyleyen antrenör Işık, “Bu aldığımız şampiyonluk bizim için çok değerli olsa da bundan sonra benzer şampiyonluklar için bütün emeğimizi sarf edeceğiz” derken, gelecek yıllarda da İstanbul Plaj Ragbi Turnuvası’nda şampiyonlukları hedeflediklerini belirtti.

“TAKIM RUHU MOTİVASYONUMUZUN TEMELİ”

Takım motivasyonunu üst düzeyde nasıl tuttuklarını aktaran Işık, ragbinin sporculara ek bir karakter yükleyen bir spor olduğunu vurguladı. “Takım ruhu, arkadaşlık ve birlikte olmak ragbi sporunun olmazsa olmazlarından.” diyen Işık, “Biz bu ruhu takım içerisinde her bir bireyde oluşturmaya çalışıyoruz. Her oyuncu kendisinden önce takım arkadaşları için sahaya çıkıyor ve yüzde yüz performans sergilemeye çalışıyor.” diyerek motivasyonlarının temelini takım ruhunun oluşturduğunu söyledi.

TEKİN: “YAKIN ZAMANDA GEMİYE ÇIKACAĞIM”

Türkiye'de hala pek de bilinen bir spor değil ragbi. Siz nasıl tanıştınız, nasıl tutkuya döndü, takım kaptanlığına ve şampiyonluğa kadar ulaştınız?

Söylemem gereken ilk şey spora dair tutkum. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaat Mühendisliği mezunuyum esasında. Bir mühendis gibi değil de bir sporcu gibi yaşadım daha çok, yaşıyorum. Gemi mühendisi olduğumu bu yazıyı okuduktan sonra öğrenecek çok arkadaşım olacaktır eminim. Yakın zamanda gemiye çıkacağım bir gerçeği de var not olarak.

İTÜ’deyken Ragbiden hemen önceki branşım Flag Football, yani bayrak futbolunu oynuyordum. Amerikan futbolunun bayrak ile oynanan hali. Her ne kadar keyif alsam da sertlik arıyordum. Ve bir gün; 8 sene evvel, Kadıköy’de kadın Ragbi takımının kurulduğunu öğrendim. O günden beri takımın varoluşu ve idamesi için çok gayret gösterdim. En nihayetinde katıldığı her turnuvada final oynama başarısı gösterebilen, rakiplerin korktuğu bir takım haline getirdik takımımızı. Ve bizi destekleyen bir kitle kazandık. Ragbi oynadıkça seni içine çeken bir şey. Sertliğine aldırmadan keyfine kandığın bir zevk. Gücünü ve cesaretini keşfettirip seni teste tabii tutar. Geçersen artık tam bir ragbicisindir. Hissinin tarifini bile çoğumuzun yapamadığı bir spor. Tıpkı benim gibi.