Haftalık Bağımsız Gazete 15 Şubat 2019
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Hatalara karşı yürüyecekler

Fenerbahçe taraftarları son haftalarda aleyhinde gerçekleşen hakem hataları nedeni ile 16 Şubat günü Bağdat Caddesi’nden stada yürüyecek

Hatalara karşı yürüyecekler
Alper Kaan YURDAKUL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor deplasmanından eli boş döndü. Sarı lacivertli takım Kayserispor'u 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a yanlış kararlar verdiği gerekçesiyle sarı lacivertli cepheden büyük tepki vardı.

Fenerbahçe taraftar gruplarından 'Genç Fenerbahçeliler' sosyal medyada örgütlenerek hakem hatalarına karşı yürüyüş çağrısında bulundu. Kayserispor maçından sonra maçın hakemine oldukça yoğun tepki gösteren Fenerbahçe taraftarları 16 Şubat günü Bağdat Caddesi’nde bulunan Göztepe Parkı’nda toplanarak Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na yürüyecek.

“İSYAN BAYRAĞI GÖNDERE”

Yıldırım Demirören ile MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu istifaya davet etmeye hazırlanan taraftarların, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada “Haftalardır sistematik bir şekilde uygulanan, tarafsızlığını yitirmiş, kasıtlı ve alenen Fenerbahçe’mizin üzerine kurulan senaryolar artık son raddeye gelmiş bulunmaktadır. Bilinmelidir ki 25 milyonu aşkın taraftarı bulunan bu büyük camia hiçbir zaman yapılanlara karşı boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Bu tepkilerimiz gerekli merciler tarafından görmezden gelinmeye devam edilirse, bundan sonraki tepkilerimizi bir öncekinden daha sert göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Söz konusu Fenerbahçe’nin menfaatleri olduğunda isyan bayrağını göndere çekmekten onur duyarız” denildi.

Etiketler; #yürüyüş #fenerbahçe #hakem
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