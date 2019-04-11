Hareketsiz yaşam öldürüyor!

Hareketsiz yaşam her yıl 3 milyon ölüme neden oluyor

Dünya’da her yıl ortalama 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki ölümlerin yüzde 82’sinden kalp damar hastalıkları sorumlu tutuluyor. Hipertansiyon, kolesterol, obezite, şeker hastalığı ve sigara kullanımı kalp sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Ancak kalp damar hastalıklarının birçoğu yaşam tarzı değişikliği ve düzenli egzersiz ile önlenebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, “8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” nedeniyle, kalp sağlığına yönelik önerilerde bulundu.

KALP DAMARLARI ZAMANLA DARALIYOR

Kalp, kaslardan oluşan çok güçlü bir organ ve yaklaşık günlük bin 500 litre kanı vücuda pompalamakta. Kalbin bu görevini yerine getirebilmesi için yeterli miktarda kanı kalp damarlarından temin etmesi gerekiyor. Kalp damar hastalıkları, bu kalp damarlarının daralmasından gelişen kalp krizine neden olabiliyor. Yaş ilerledikçe bu kalp damarları yağlanıyor ve plaklar oluşturuyor. Zamanla bu plaklar kalınlaşarak kalp damarlarında daralmalar meydana getiriyor ve bu durum kalp krizi ile sonuçlanabiliyor.

KALP SAĞLIĞI İÇİN SPOR YAPMAK ŞART!

Kalp sağlığını korumak için spor yapmak önemli. Fiziksel hareketsizlik her yıl üç milyondan fazla önlenebilir yaşam kaybına yol açıyor. Düzenli egzersiz ve spor kalp damarlarında biriken plak oluşumunu azaltır, kan basıncını düşürür, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırır ve kilo verilmesini sağlar. Ayrıca şeker ve hipertansiyon hastalıkları üzerine de olumlu etkileri gözlenmiş. Yürüyüşler haftada en az 3 gün uygun kalp hızında en az 30-45 dk. yapılmalı. Spor öncesi 10-15 dakikalık ısınma süresi öneriliyor. Spor programı doktor kontrolünde yapılmalı, özellikle kontrol edilmeyen hipertansiyon ve şeker hastaları daha dikkatli olmalı.

HER GÜN 15 BİN KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, dünya genelinde ölümlere neden olan 4 büyük risk faktörüyle doğrudan ilişkili. Bu risk faktörleri sırasıyla; yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol, aşırı kilo ve obezite. Sebze ve meyvelerden oluşan kalp dostu bir beslenme şekli kalp damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Aktif ya da pasif tütün kullanımının kalp damar sistemi üzerine olumsuz etkileri bulunuyor. Tütün kullanan her iki kişiden birinin ölüm nedeni tütünle ilişkili bulunuyor. Her gün yaklaşık 15 bin kişi tütün kaynaklı faktörlerden dolayı hayatını kaybediyor. Ayrıca her yıl aralarında çocukların da bulunduğu 600 bin kişilik yaşam kaybı pasif içicilikten kaynaklanıyor. Ne yazıktır ki bebeklerde tütün dumanına pasif maruziyet nedeniyle ani ölümler bile görülebiliyor.

Kalp damar hastalıklarını pek çok neden tetikleyebiliyor. Bunlar:

1. Genetik özellikler

2. Beslenme durumu

3. Fiziksel aktivite azlığı

4. Stres

5. Yaşam tarzı

6. Şeker hastalığı

7. Hipertansiyon

8. Böbrek hastalıkları

9. Tütün kullanımı

10. Fazla alkol tüketimi