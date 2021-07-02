Halkın gururu: Athletic Bilbao

İspanya ve futbol tarihinin en sıradışı kulüplerinin başında geliyor olabilir Atletic Bilbao. İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan Bilbao, kurulduğu günden bu yana Basklı olmayan futbolculara kadrosunda yer vermiyor…

1898'de kurulan kulüp o günden bu yana İspanya Ligi’nde mücadele ediyor. Barcelona ve Real Madrid'den sonra küme düşmeyen 3. kulüp olan Bilbao’nun müzesi kupalarla, taraftarının zihni ise başarılarla dolu. Ancak onları ‘sıradışı’ statüsüne sokan geçmişten günümüze gelen keskin kararları…

İspanya’dan bağımsızlık isteyen ayrılıkçı Bask bölgesinin takımı olan Athletic Bilbao, sadece o bölgede doğan oyuncuları kadrosunda bulundurmasıyla ünlü. 119 yıllık tarihinde 3 kez yabancı oyuncuya kapılarını açtı. Bu oyuncuların ortak özelliği yabancı olmalarına rağmen Bask bölgesi doğumlu olmalarıydı. Bu üç isim Bixente Lizarazu, Aymeric Laporte ve annesi Basklı babası Ganalı Inaki Williams.

BÖLGENİN GURURU

Barcelona gibi formasına bir asrı aşan bir süredir reklam almayan Bilbao, bu yeminini 110 yıl sonra 2008’de bozdu. Ancak Barcelona gibi yabancı sermayenin reklamını formasında taşıma yerine Bask bölgesinden bir petrol şirketini tercih etti. Bask bölgesinde yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin ‘bağımsızlık’ hayallerini yaşatan takım olarak gördüğü Athletic Bilbao ile taraftarlar arasında dünyanın hiçbir kulübünde olmayan bir bağ var. Çünkü halk için Bilbao, dünya kamuoyunda temel haklarının gündeme getirilmesi, bağımsızlık taleplerinin konuşulması, uluslararası heyetlerin verilen bağımsızlık mücadelesinde Bask halkının yanında olmasını sağlayan en önemli etkenlerden. Takım, hem uluslararası arenada Bask bölgesini tanıtmış oluyor hem de meşru bir zemin kazandırıyordu.

BASK BAYRAĞI

Bilbao’nun bu kadar sevilmesinin en keskin nedeni ise Bask bölgesinde olmasının hakkını fazlasıyla teslim etmesi var. Stadının neredeyse her yerine Bask bayrağını asan Bilbao kulübü, faşist Franco döneminde de boyun eğmemiş, dayatılan İspanya marşına karşı Bask marşını okumuştur. Bilbao’nun tarihi, Franco’nun izlediği bir karşılaşmada da maçın sonunda stadın ortasında Bask bayrağı açan futbolcular ile yazılmıştı.

YABANCI OYNATMIYORLAR

Kulübün ‘yabancı oynatmama’ prensibinden dolayı altyapı büyük önem taşıyor. Dünyada altyapıyı ilk oluşturan takımlardan Bilbao’nun kazandığı 8 La Liga ve 24 İspanya Kupası şampiyonluğunun altında, oyuncuların uzun yıllar beraber oynaması yatıyor

BAŞKANI DA HOCAYI DA TARAFTAR SEÇİYOR

Diğer takımlar yönetim kurulu ve başkan tarafından yönetilirken, Bilbao âdeta taraftarlarca yönetiliyor. Teknik direktör seçiminde taraftarlar aktif rol oynuyor. Başkan adayları veya başkanlar, taraftarlar arasında anket yaptırarak kimin teknik direktör olması gerektiğine karar veriyor.

FORMA RENGİ İNGİLTERE’DEN

Athletic Bilbao’nun oyun stili de hayli geleneksel olarak belirlenmiş ve o şekilde de devam ediyor. Bilbao, fiziki mücadelenin teknik mücadelenin önüne geçtiği oyun stili İngiliz Sunderland takımından tarzını almış. Bunun hikayesi ise; İngiltere’ye eğitim için giden Basklı bir öğrencinin memleketine gönderdiği Sunderland forması, aynı zamanda Athletic Bilbao’nun da renklerini oluşturmasıyla başlıyor. Aynı renkleri sahiplenen iki kulüp arasında ise herhangi bir bağ bulunmuyor.

MÜZE TASARIMDA BİR ZİRVE

1997 öncesinde çokça ekonomik sıkıntılar yaşayan Bilbao, bugünlerde Frank Gehry’nin tasarladığı Guggenheim Müzesi sayesinde dünyanın en çok turist çeken kentlerinden biri konumunda. Frank Gehry’nin devrim niteliğinde anılan bu müzesi ‘Bilbao Etkisi’ diye bir terim türetilmesine sebep olmuştur. Nervion Nehri kıyısında bulunan müze, nehir boyunca 32.500 metrekarelik alana yayılıyor.

Bilbao, bir liman kenti olmasından kaynaklı deniz mahsulleri ile de ün salmış bir kent. Hatta İspanyol gurmelerine göre balık, özellikle de karides yalnızca Bilbao’da lezzetlidir.