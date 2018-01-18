Hakkı Koşardan karate semineri

Karatenin profesörü “Kancho” ünvanlı Hakkı Koşar, Moda’daki Koşar Shotokan Karate-Do Okulu’nda bir seminer verdi

Karate sporu hakkında uygulamalı bilgilerin verildiği Kancho Hakkı Koşar semineri Moda’daki Koşar Shotokan Karate-Do Okulu’nda gerçekleşti. Dört ayda bir düzenlenen bu seminerde, karatede üst seviyedeki ustalık seviyesine ulaşmamış olan sporculara derin bilgiler verildiğini söyleyen Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, “Bu seminerler bedende, zihinde, ruhta ve duyguda gelişmeyi hedefleyen çalışmalardır. Bu çalışmalara katılan sporculara fiziki gücün yanında hayatla barış ve hayatı ıskalamamak yaşam felsefesini öğretiyoruz.” dedi. Bu seminerde Hakkı Koşar’ın yardımcılığını 8.Dan Shıhan Melek Koşar Hacıoğlu, 8.Dan Meltem Koşar Yozgat ve 7.Dan Banu Koşar yaptı. 13 – 14 Ocak tarihlerinde 2 gün süren seminerin sonunda 30 katılımcı sertifika aldı.