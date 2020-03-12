Haftanın galibi: Koşuyoluspor

Kadıköy amatör spor kulüpleri arasında yer alan Koşuyolu Spor Kulübü haftayı galibiyetle kapattı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2019- 2020 2. Amatör Lig 16. Grup maçları tüm hızıyla sürüyor. Grupta liderlik için yarışan takımlar ara vermeden antrenmanlarla maçlara hazırlanıyor. Ligin 7. haftasında Koşuyoluspor ile Taçspor karşı karşıya geldi. 5 Mart Perşembe günü Dudullu stadında oynanan maçta, Koşuyoluspor, Taçsporu 5-0 yenerek sahadan mutlu ayrılan isim oldu.

“GALİBİYETİ HAKETTİK”

Maç sonrası görüşlerini paylaşan Koşuyoluspor altyapı sorumlusu ve A takım Yardımcı Antrenörü Ali İlhan Sunar “Bu hafta maçtan önce alınan iki mağlubiyetten sonra yeniden bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Maçtan önce antrenmanda ve maç saatine kadar maça tam konsantre olduk. Maç başlangıç düdüğünden itibaren sahada rakibe her atakta güçlü olduğumuzu gösterdik. sahadaki bütün oyuncularımız verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci yarının başında rakip kaleye yine etkili ataklar ile pozisyonlar yakaladık 66. Ve 70. dakikada yaptığımız değişiklikler ile ataklarımızı arttırdık ve oyuna giren iki oyuncumuzun attığı 4 gol ile skoru 5-0 yaptık. 90 dakika sahada oynadığımız bu oyun ile galibiyeti hak ettik ve 3 puanı aldık.” şeklinde konuştu.