HAFTA SONU KADIKÖY'E YILDIZLAR GELİYOR

Kadıköy hafta sonu yıldızların katıldığı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kadıköy Belediyesi’nin 26 Mart'ta gerçekleştireceği "Kadıköy’de Basket Zamanı" etkinliğine hem basketin hem de sinemanın yıldızları katılıyor

Kadıköy Belediyesi, 26 Mart'ta "Kadıköy’de Basket Zamanı” adlı 1 günlük spor etkinliği düzenliyor. Basketbolla dolu gün boyu sürecek etkinliklere, basketbol oyuncuları Murat Didin, Kerem Gönlüm ve eşi Elif Gönlüm; oyuncular Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ve Emre Karayel katılacak.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kadıköy Basketbol Akademisi ortaklığı ile gerçekleşecek spor etkinliğinde basketbol antrenmanları yapılacak. Ayrıca toplam 9 kategoride basketbol yarışmaları düzenlenecek. Basketbol severler, basketbol oyuncusu Murat Didin, basketbol oyuncusu Kerem Gönlüm ve eşi Elif Gönlüm, oyuncu Sedef Avcı, oyuncu Kıvanç Kasabalı ve oyuncu Emre Karayel ile basketbol oynayabilecek. Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Salonu’nda 26 Mart Pazar günü 09.00’dan 17.00’ye kadar gün boyu sürecek basketbol dolu etkinliğe çocuklar, anneler, babalar ve tüm Kadıköylüler katılma imkânı bulabilecek. Etkinlikte, spor beslenme uzmanı ve spor psikoloğu da bulunacak ayrıca katılan herkese Kadıköy Belediyesi tarafından basketbol forması hediye edilecek.

“Kadıköy’de Basket Zamanı” adlı spor etkinliğinin yaz sonuna kadar her ay 1 günlüğüne düzenlenmesi planlanıyor.

Tarih: 26 Mart Pazar

Saat: 09.00-17.00

Yer: Caferağa Spor Salonu