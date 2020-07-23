Güne sporla başlayın!

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl yaz mevsimiyle birlikte parklarda düzenlediği ancak bu yıl korona virüsü salgını sebebiyle ertelediği sabah sporları, yeni normale uygun koşullarda faaliyetlerine devam ediyor

Sabahın erken saatlerinde yapılan egzersiz hem genel sağlığın korunmasına hem de gün boyu kişinin enerjik hissetmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar sabah spor yapmanın, günün diğer saatlerini daha verimli geçirmek için olumlu olacağını söylüyor. Korona virüsü salgını nedeniyle 3 aylık süreyi evlerinde geçiren Kadıköylüler, yeni normalleşme süreciyle birlikte sportif faaliyetlere ağırlık vermeye başladı. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün bu yıl da Kadıköy’ün çeşitli parklarında “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla başlattığı sabah sporları, ‘yeni normalde sabah sporu uygulama esaslarına’ uygun olarak devam ediyor. Spora sağlık beyanıyla katılım sağlanabiliyor. Katılımcılar sosyal mesafe kurallarına uygun, mesafe çemberi veya antrenman halkaları içinde, uzman antrenörler eşliğinde sabah sporlarını yapıyor. Aktiviteler Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Kalamış Spor Merkezi, Koşuyolu Parkı ve Yoğurtçu Parkı gibi alanlarda gerçekleşiyor. Sabah 07.30 ile 08.45 saatleri arasında düzenlenen spor faaliyetleri pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün uygulanıyor. Yine bu alanlarda 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 10.15 ve 10.45 saatleri arasında uzman antrenörler eşliğinde sabah sporu düzenleniyor. Ayrıca Bostancı sahil alanı (Basketbol sahası yanı) buluşma noktasına gelenler, 07.30 ile 08.45 saatleri arasında her gün sabah sporu egzersizlerinden faydalanabiliyor. Katılımcılar 30’ar dakikalık 2 seansta profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor. Kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlar ise programda yer almıyor.