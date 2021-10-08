Grevdeki kavga ara sokaklarda: Green Street!

Dünyanın her yerinde birçok derbi mevcut; fakat bu derbi olgusu İngiltere’de biraz daha fazla yaşanıyor. Londra Derbisi denildiğinde herhalde hepimizin aklına ilk olarak Tottenham – Arsenal, Chelsea – Arsenal gibi maçlar gelir. Peki bir diğer Londra Derbisi olan West Ham United – Millwall desek?

Bu pek popüler olmayan derbi, Londra sokaklarının yıllarca kana bulanmasına sebep olmuştur. Evet, filmde anlatılanlar gerçek hayatta yaşanmış olan şeyler; fakat Green Street denildiğinde insanların aklına sadece bu film, ve filmde anlatılan taraftar grubu geliyor. Yani Green Street’in, West Ham’ın sahası olan Upton Park’ın hemen arkasında, olayların sürekli cereyan ettiği uzun caddeye denildiği; bu caddenin de ismini, saha ilk kiralandığında orada bulunan, daha sonra stad yapımı için yıkılan Green Street House adlı okuldan aldığı anlatılmamış. Peki nereden geliyordu bu düşmanlık?

Güney Doğu Londra’nın fakir semtlerinde ikamet edenlerin çoğunluğu, bu bölgedeki tersanelerde çalışmaktaydı. Bu tersanelerden birbirine rakip olan firmaların başında ise, Thames Iron Works ve Millwall Iron Works firmaları geliyordu. Bu iki firma, en çok işçi sayısına sahip olma özelliğini taşıyordu. Thames Iron Works işçileri arasında West Ham United taraftarları çoğunluktaydı, Millwall Iron Works işçilerinin çoğunluğunu ise Millwall taraftarları oluşturmaktaydı. Zaten Millwall kulübünün ismi de bu tersanenin isminden gelmektedir. O yıllarda ”Tersaneciler” olarak anılan Millwall kulübü, 1900 yılındaki FA Cup finalinden sonra amblemine Aslan simgesi ekledi ve ”The Lions” olarak anılmaya başlandı. 1920 yılına kadar her şey normal geçiyor, ufak çaplı olayların dışında büyük kavgalar yaşanmıyordu. Sıradan bir Londra Derbisi, ve ekmek parası için çalışan işçiler… 1920 yılında tersane patronları, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı bahane ederek işçilerin maaşlarını ödemedi, bunun sonucunda ise tüm tersane çalışanları birleşerek genel greve gitme kararı aldı. Uzun yıllar birbirlerine rakip olan firma işçilerinin grev nedeniyle birleşmesi şaşkınlıkla karşılandı; ama onlar kararlıydı!

GREV KIRICI OLANLARA TEPKİ

Grev yapan işçilerin içinden bir grup, gizliden gizliye görüştükleri patronlarıyla anlaşarak grevi bıraktı ve tekrar çalışmaya başladı. Bu gizli görüşmeyi yapan grup, Millwall Iron Works işçisi olan Millwall taraftarlarından başkası değildi! Bu olaydan sonra bu grup, grev yanlısı işçilerin hedefi haline geldi. Tepki gösterenlerin içinde West Ham United taraftarlarının oluşturduğu Thames Irom Works firması başı çekiyordu. Bu tepkilerini eyleme dönüştürmekte kararlı olan grup, bir süre sonra işe gitmekte olan Millwall taraftarlarına düzenli olarak saldırmaya başladı. Karşılık vermekte gecikmeyen Millwall taraftarları, 1921 yılının hemen başında Thames işçisi bir genci döverek öldürdü. Bu cinayet, Güney Londra’nın en şiddetli mahalle kavgalarının başlangıç tarihi oluyor ve bu bitmek tükenmek bilmeyen öfkenin en somut sebebi olarak göze çarpıyordu.

Bu öfkenin, nefretin futbola yansıyan ilk yanı ise, 1922 yıllında West Ham United’ın sahasında oynanan East End Cup maçı oluyordu. O gün, Upton Park etrafına toplanan binlerce West Ham taraftarı, karşı yönden gelen binlerce Millwall taraftarı ile çatıştı. Çatıştıkları caddenin ismi size de tanıdık geldi mi? ”Green Street…”

Olaylar sonucu 3 polis ve 7 taraftar hayatını kaybetti. Millwall taraftarları ise, o gün almış oldukları galibiyete sevinmek yerine, öldürdükleri 5 West Ham taraftarının istatistiğini tutmakla meşguldü.

“KATİL İŞBİRLİKÇİLER!”

Bu iki takım en son 2003 yılında Championship’te karşı karşıya geldi. Maç öncesinde stad çevresinde yaşanan olaylarda 3 West Ham taraftarı hayatını kaybetti. Millwall’ın Bushwackers adlı taraftar grubu, 1922 yılında öldürdükleri 5 West Ham taraftarını da hesaba katarak, üzerinde ”8” yazılı tişörtler yaptırdı. West Ham taraftarlarının cevabı ise, üzerinde ”Katil işbirlikçiler” yazılı tişörtler oldu.

Aynı semtin çocukları düşmandı artık, benzer tutkuları vardı; ancak hayata bakış pencereleri biraz farklıydı. İşte, Güney Londra’nın ara sokaklarından tüm dünyaya yayılan nefretin hikayesi bu. 20 yaşındaki gençlerin yumruk yumruğa kavga etmelerinin sebebi daha iyi anlaşılıyor şimdi, West Ham United amblemindeki çekiç simgesinin sebebi de…