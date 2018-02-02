Haftalık Bağımsız Gazete 02 Şubat 2018
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Goller Hrant için…

Irkçılığa, cinsiyetçiliğe ve endüstriyel futbola bir tepki olarak doğan Karşı Lig’in, Hrant Dink’e ithaf ettiği turnuvada kazanan Beleştepe oldu

Goller Hrant için…
GazeteKadıköy

Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret söylemi ve ayrımcılığa bir tepki olarak doğan; maçlarını Kalamış’ta bulunan Kadıköy Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiren Karşı Lig devre arasına girdi. Devre arasındaki boşlukta ise suikast sonucunda yaşamını yitiren gazeteci – yazar Hrant Dink’in ölüm yıldönümünde  “Buradayız Ahparig” sloganıyla turnuva düzenlendi. Dink’in suikasta uğradığı tarih olan 20 Ocak günü başlayan turnuvaya 12 takım katıldı. Turnuva sonucunda lig takımlarından “Sürpriz Takım” ve “Beleştepe” finale kalırken, turnuvanın galibi “Beleştepe” oldu.

KARŞI LİG TATİLDE

Haziran 2014’ten bugüne dek başka bir futbolun da mümkün olabileceğini göstermek amacıyla yola çıkan ve Forza Yeldeğirmeni’nden, Ayak Takımı’na, Cafer İdman Yurdu’ndan Selamsız Bandosu’na kadar 16 amatör anti-faşist takımı bir araya getiren Karşı Lig’in ilk devresi geçtiğiz hafta sonlandı. Oynanan 10 maçın ardından puan tablosu ise şöyle:

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