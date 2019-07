GO Okulu’ndan “Akıl Oyunları” kampı

Bu kamp başka kamp! Kadıköy Merkezli Go Okulu çocuklar için “GO, Akıl Oyunları ve Spor Kampı” düzenliyor

Çin’de 4000 yıl önce ortaya çıkmış ve M.S. 800’lü yıllarda Japonya’ya ulaşmış olan, zekâyı geliştirdiği kanıtlanan Uzakdoğu kökenli Go oyunu, dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor. Bir Go tahtasında siyah ve beyaz taşlarla oynanan oyunda amaç tahta üzerinde daha fazla alan alabilmek. Go eğitmeni Mehmet Emin Barsbey geçtiğimiz aylarda gazetemizle yaptığı söyleşide “Go sadece bir oyun değil, hayatın tahta üzerindeki yansımasıdır.” şeklinde tanımlamıştı.

Kadıköy Merkezli Go Okulu çocuklar için düzenlenecek bir yaz kampı için kolları sıvadı. “GO” ana branşında gerçekleşecek olan GO, Akıl Oyunları ve Spor Kampı Işık Üniversitesi’nin Şile kampüsünde 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

PROGRAM DOLU DOLU

Etkinlik kapsamında “Go (Ana Branş), akıl ve zeka oyunları, yoga, yaratıcı drama, plaj voleybolu, zihin haritaları semineri, takım olma aktiviteleri, survivor etkinlikleri, açık hava sineması, cep sinemasıhavuzda serbest yüzme, müzik dinletileri ve kitap, okuma-kütüphane saati, sabit bisiklet, doğa yürüyüşü, spor faaliyetleri ile şile kasaba gezisi yer alacak

Başvurular ise "https://www.gookulu.com/" adresinden gerçekleşiyor.

KIZILTOPRAK’TA YAZ OKULU

Go Okulu kamptan hmen sonra yaz okullarını da başlatıyor. 17 Haziran 2019 – 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında yaz tatili boyunca her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü devam decek olan yaz okulu Kızıltoprak Bağdat Caddesi’nde Florance Nightingle Hastanesi’nin hemen karşısında bulunan “Go Okulu”nda gerçekleşecek. Yaz Okulu’nda uygulanacak program ise şöyle:

11.00 – 12.20: Go ve Akıl Oyunları

13.00 – 14.00: Mental Aritmetik – Soroban*

14.00 – 15.00: Origami

15.00 – 16.20: Anlayarak Hızlı Okuma & Zihin Haritaları