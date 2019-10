GO Okulu programını güncelledi

Kızıltoprak’ta bulunan İstanbul Go Okulu'nda yeni dönem başlarken, çocuklar için eğitim programları güncellendi!

Çin’de 4000 yıl önce ortaya çıkmış ve M.S. 800’lü yıllarda Japonya’ya ulaşmış olan, zekâyı geliştirdiği kanıtlanan Uzakdoğu kökenli Go oyunu, dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor. Bir Go tahtasında siyah ve beyaz taşlarla oynanan oyunda amaç tahta üzerinde daha fazla alan alabilmek. Go eğitmeni Mehmet Emin Barsbey geçtiğimiz aylarda gazetemizle yaptığı söyleşide “Go sadece bir oyun değil, hayatın tahta üzerindeki yansımasıdır.” şeklinde tanımlamıştı.

Kadıköy Merkezli Go Okulu çocuklar için programını güncelleyerek düzenledi. “GO” ana branşında gerçekleşecek olan programlarda “İleri Düzey Matematik”, “Mental Aritmetik” gibi konular oyunlarla işlenecek.

“ÖĞRETSEL YENİ PROGRAMLAR”

İstanbul Go Okulu temel branşları Go ve Akıl Oyunları ve Satranç dersleri Kızıltoprak’ta yoğun katılımla devam ediyor ve yeni oyuncu adaylarına kapıları açık. Öğrenciler iki dönemde çeşitli turnuvalara katılacak.

Yeni açılan programlardan biri “İleri Matematik”. Programda ilkokul öğrencileri için Kadıköy Kızıltoprak merkezinde üstün yetenekliler eğitim uzmanı Deniz Çavuşoğlu farklı ekollerden teknikler kullanarak matematiğin uygulamalı ve teorik yüzünü bir araya getiriyor.

Mental aritmetik dersleri ise Japon Houmei Jyuku Soroban Okulu çatısı altında devam ediyor. Derslerde kullanılan müfredat ve metodoloji Japonya’da uygulanan müfredat ve metadoloji ile birebir aynı.

Tony Buzan International'ın Türkiye temsilcisi AyThink'in organize ettiği anlayarak hızlı okuma zihin haritaları programları ise hem çocuklar hem yetişkinler için Kadıköy Kızıltoprak'tan sonra Mecidiyeköy'de de düzenleniyor. Amaç hızlı okumak kadar okuduğunu iyi ve doğru anlamak. Bilgileri zihinde uzun soluklu olarak saklayabilme ve kullanışlı bir şekilde düzenleyebilme becerisi kazanmak.

Bilgi ve kayıt için

Telefon: 0216 550 9910 & 0212 249 9048

Mobil telefon ve WhatsApp: 0535 952 8993

E-posta: iletisim@gookulu.com