Gezginler Caddebostan’da buluştu

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde birincisi düzenlenen Gezgin Zirvesi’nde Türkiye’de gezgin dünyasının nabzını tutanlar bir araya geldi

Avrupa Rüyası’nın desteğiyle bir araya gelen 52 gezgin, keşfetmek duygusuyla çıktıkları rotaları anlattı. 3-4 Mart günlerinde CKM’de düzenlenen Gezgin Zirvesi’nde otobüsle, bisikletle motosiklerle yollara düşenler, hikayelerini dinleyicilerle buluşturdu.

Motosikletli Gezginler, Afrika Sevdası, Çift Gezginler, Efsaneler, Lezzetin Peşinde, Her Yolculuk Bir Yolculukla Başlar, Doğa ve Gezgin, Lifestyle&Travel ve Gezerek Sosyal Sorumluluğa İmza Atanlar başlıkları altında 10 oturum olarak gerçekleşen zirvede 52 gezgin ve sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan Kadıköy Gönüllüler Kahvesi, 1000Motorcu1000Çocuk ve Fil Gezi Platformu bir araya geldi. Zirveye Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da dinleyici olarak katıldı.

Tüm ABD’yi gezen sunucu Derya Taşbaşı, “Seyahat programları hazırlayarak hayallere dokunmak çok güzel ama tecrübelerimi diğer gezginlerle paylaşmak da mutluluk verici” dedi. Motosikletiyle ve tek başına gittiği Moğolistan, Kuzey Afrika ve Balkan ülkeleri seyahatleriyle tanınan Asil Özbay, “Dünyayı gezerek keşfedenler buluştu” diye konuştu. Etkinliği düzenleyenlerden Gökhan Kuloğlu ise, “İki günde 2 bin 500 kişi gezginlerin heyecan verici hikayelerini dinledi. Bu zirveyi her yıl geliştirerek tekrarlayacağız” dedi.