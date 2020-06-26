Gençler sahalara geri döndü

Normalleşme süreci kapsamında spor takımları yeni önlemlerle beraber yavaş yavaş sahalara geri dönüyor. Sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlanan antrenman programlarıyla çalışan genç sporcular, yeşil sahalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Korona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından tüm spor müsabaka ve çalışmalarına ara verilmişti. Bu süreçte uzun bir süre sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaşının altındaki genç sporcular, antrenmanlarına yeniden başladı. Temassız bir antrenman programıyla sahalara geri dönen Koşuyolu Spor oyuncuları, duygu ve düşüncelerini Gazete Kadıköy’e anlattı. Uzun zamandır Koşuyolu Spor Kulübü’nde görev yapan Ali İhsan Sunar, “Şu anda hala bir risk söz konusu ama bu riskten uzak durmak için bütün önlemleri almış durumdayız” diyor.

“TEMASSIZ BİR ANTRENMAN PROGRAMI”

Koşuyolu Spor Kulübünde 7 senedir antrenör olarak görev yapan ve aynı zamanda A takım teknik direktörü olan Ali İhsan Sunar, korona virüsü sürecinde 3 ay boyunca saha çalışmalarına ara verdiklerini belirtti. Sunar, “Normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak temassız bir antrenman programı düzenledik. Yaklaşık bir buçuk ay kadar antrenman öncesi, antrenman zamanı ve antrenman sonrası ne gibi önlemler alabileceğimiz üzerine çalışmalar yaptık. Şu anda sadece alt yapı 8 ile 14 yaş arası sporcularımız ile antrenmanlara devam ediyoruz. Her antrenman öncesi sporcularımızın kişisel dezenfektesini sağlayıp ateşlerini ölçüyoruz ve sonuçları rapor halinde kayıt altına alıyoruz. Her sporcunun antrenman esnasında kendisine ayırdığımız 6 metrekarelik alanda bireysel antrenmanını sürdürmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bütün sporcular fiziksel temastan uzak tuttuklarını vurgulayan Ali İhsan Sunar, “Takım olarak maç veya herhangi bir toplu harekette bulunmuyoruz. Çocuklarımızın uzun zamandır evde olmalarını da göz önünde bulundurarak antrenmanlara başlamamız, yaz tatilinde aktif olmaları noktasında güzel ve verimli bir etkinlik. Şu anda hala bir risk söz konusu ama bu riskten uzak durmak için bütün önlemleri almış durumdayız” şeklinde konuştu.

GENÇ SPORCULAR NE DÜŞÜNÜYOR?

U-11 takım kaptanı Halil İbrahim Mandev, sokağa çıkamadığı süre boyunca ders çalıştığını söyledi. Mandev, “Antrenman yapmaya ve çalışmaya devam ettim. Futbol oynamayı çok özlemişim ve antrenmanlarımız başladığı için hepimiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

U-12 takımı oyuncusu Arda Gülerözü, “Evde kaldığım süre boyunca ödevlerimi yaptım ve ders çalıştım. Sokağa çıkma yasağımız olduğu için takımdan ve futboldan uzak kaldım. Şu an antrenman yapmaya başladığım için çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

Takımın tek kadın sporcusu olan 8 yaşındaki Alya Yücel, evde kaldığı süre boyunca kitap okuyup resim yaptığını belirtti. Yücel, “Antrenmanların başlamasını dört gözle bekledik. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

Amatör Kulüpler Zor Durumda

Pandemi nedeniyle amatör kulüpler zor günler yaşıyor. Pek çok spor kulübü çalışmalarına devam edemiyor.

Haydarpaşa Demirspor’dan Antrenör Ömer Ayten bu durumu şöyle anlatıyor “Biz 2019-2020 sezonunda 2 sezon önce büyükler ve gençler kategorilerinden çekildik. O branşlarımızı kapattık. Elimizde bu sezon itibariyle 15 veya 16 takım var. Yani kısacası biz 15-16-17 kategorileri olmak üzere 3 dalda oynadık. Bizim için yarım kalan bir sezon olmadı ama büyükler kategorilerinde bazı maçları oynayamadık. Pandemi süreci başlayınca biz antrenmanları kesmeyi planlamıyorduk. Çocukların gelişimine katkı sağlamak için yaza kadar planlarımız hazırdı. Ancak süreç başlayınca planladığımız şeyleri gerçekleştirme şansımız olmadı. Gördüğünüz gibi kulüp tesisleri ve futbol sahaları kapalı. Yaş grubu itibariyle bizim çocuklarımız sokağa çıkma yasağına bağlılar. Şu an hala 18 yaş ve altı oldukları için antrenmanlara katılamıyorlar. Bu ne zaman değişir bilemiyorum.”

Süper liglerde uygulanan protokollerin amatör liglerde uygulanma imkânı olmadığını söyleyen Ömer Ayten, hiçbir kulübün o donanımları yerine getirecek kapasiteye sahip olmadığına dikkat çekti. Ayten, “Herkes oynamak istiyor, ben de çocuklarımı çok özledim. Onlarla görüşmek ve antrenman yapmak istiyorum. Zamanı geldiğinde müsabakaya da çıkmak istiyorum ama şartlar ortada. Amatör kulüplerin hali ortada, ekonomik olarak çok kötü. Biz kamu spor kulübüyüz. Kamu olmamıza rağmen bağlı olduğumuz kurumdan destek görmüş değiliz. Hala yıllık kira gelirleri, vergiler artarak devam ediyor. Durumumuz pek iç açıcı değil. Temmuz ayı içerisinde çocukları tekrardan toplayıp antrenman yapmayı düşünüyoruz. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bu durumun pek mümkün olabileceğini söyleyemem. Bireysel sporların hemen hemen hepsinde, arada file olanlar hariç temas vardır. O yüzden yeni koşullara göre spora başlamak çok zor. Antrenman yapmak bile riskli. Devletimizin bizi nasıl yönlendireceğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.