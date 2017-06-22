Haftalık Bağımsız Gazete 23 Haziran 2017
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Genç yelkencimiz Avrupa Şampiyonası’nda

Milli Takım’a seçilen Kadıköylü Arda Göreci Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek

Genç yelkencimiz Avrupa Şampiyonası’nda
Mustafa SÜRMELİ

İstanbul Yelken Kulübü’nün başarılı sporcularından Arda Göreci, Bulgaristan’ın Bourgas kentinde 30 Temmuz-06 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılacak. 

EN İYİ DERECE İÇİN YARIŞACAK

5 yıldır İstanbul Yelken Kulübü’nde yelken sporu yaptığını söyleyen Arda Göreci, “Yelken sporunu çok seviyorum ve son yıllarda aldığım derecelerden dolayı Milli Takım’da ülkemizi temsil edeceğim. Ağustos’ta Avrupa Şampiyonası’na gideceğim. Bu yarıştaki tek hedefim yapabileceğimin en iyisini yapmak olacak” dedi.

Yelken sporuna olan sevgisini anlatan başarılı sporcu, “Yelken sporu öyle bir spor ki fiziksel mücadelenin yanında bir de zihinsel mücadele gerektiriyor. Onu bu kadar sevmemin sebeplerinden birisi de bu. Hatta bir yelkenci, yelken sporunu ‘Koşarken satranç oynamak’ olarak ifade etmiş. Denizdeyken sanki kartpostallardaki manzaraların içine giriyor gibi oluyorum. Nefes kesen deniz manzaraları, her zaman temiz olan ve deniz kokan havası ile yelken sporunu çok seviyorum. Karda kışta zorlu antrenmanlar geçirsek de ben aldığım keyfe değdiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Etiketler; #İstanbul Yelken Kulübü
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