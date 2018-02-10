Genç Kızıltopraklılar’dan üçlü galibiyet!

Kadıköy’ün 14. yılını dolduran köklü kulüplerinden Kızıltoprak Spor Kulübü’nün genç takımı Genç Kızıltopraklılar, TBF’nin genç klasman liglerinde yarışmaya devam ediyor. Kulübün U16 takımı, TBF İstanbul U16 A+ Ligi Klasman grubundaki ilk maçında 63-41’lik skorla sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Puanını 9’e yükselten takım D grubunda 6.sırasını korurken, Genç Kızıltopraklılar U18 takımı 71-66’lık galibiyetle puanını 4’yükseltti. Genç Kızıltopraklılar U13 takımı ise TBF İstanbul A Ligi'ndeki beşinci maçında Armada’yı 41-37 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.
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