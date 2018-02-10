Genç Kızıltopraklılar’dan üçlü galibiyet!

Kızıltoprak Spor Kulübüne bağlı Genç Kızıltopraklılar U18, U16 ve U13 takımları bu hafta çıktıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı

Kadıköy’ün 14. yılını dolduran köklü kulüplerinden Kızıltoprak Spor Kulübü’nün genç takımı Genç Kızıltopraklılar, TBF’nin genç klasman liglerinde yarışmaya devam ediyor. Kulübün U16 takımı, TBF İstanbul U16 A+ Ligi Klasman grubundaki ilk maçında 63-41’lik skorla sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Puanını 9’e yükselten takım D grubunda 6.sırasını korurken, Genç Kızıltopraklılar U18 takımı 71-66’lık galibiyetle puanını 4’yükseltti. Genç Kızıltopraklılar U13 takımı ise TBF İstanbul A Ligi'ndeki beşinci maçında Armada’yı 41-37 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.