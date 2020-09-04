Genç kadın voleybolcular Avrupa şampiyonu!

U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Belarus’u 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başaran ekip, finalde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek altın madalyayı kazanmayı başardı. İlk seti 25-17 kazanan milliler, ardından 16-25 ve 23-25 kaybedilen setlerin sonucunda maçta 2-1 geriye düştü. Dördüncü seti 25-16 kazanmayı başaran genç kadınlar, final setinde de rakibini 15-10 yenerek durumu 3-2’ye getirdi ve Avrupa şampiyonu oldu.

Takımda İpar Özay Kurt, 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Onu 20 sayıyla Sude Hacımustafaoğlu takip etti. Hanife Nur Özaydınlı 9, İlayda Uçak 6, Sude Naz Uzun 3, Elif Su Eriçek 3, Lila Şengün 2, Melisa Ege Bükmen 2 ve Beren Yeşilırmak da 1 sayıyla şampiyonluk maçında skora katkı yapan isimler oldu.

GENEL SIRALAMA

1.Türkiye

2.Sırbistan

3.Belarus

4.Fransa

5.Polonya

6.Bulgaristan

7.Hırvatistan

8.Slovakya

9.Bosna Hersek

SON 12 YILDA 5 MADALYA

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, özellikle son yıllarda Avrupa şampiyonalarında oldukça başarılı performanslar sergiliyor. Genç kadınlar, son 5 şampiyonanın tamamını ilk 4 içerisinde bitirdi. 2008 ile 2020 arasında Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 3 bronz madalya kazanmayı başardı. İlk olarak 2008 yılında 3. olarak tarihindeki ilk başarısını bronz madalya alarak elde eden takım, 2012’den bu yana büyük başarılara imza atıyor. Ankara’da 2012’de düzenlenen şampiyonada altın madalyaya uzanan ekip, 2014 ve 2016’da üçüncü sırayı alarak iki kez daha bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, 2018’deki Avrupa Şampiyonası’nda 4. olurken, 2020’de bir kez daha zirveye çıkmanın gururunu yaşadı.