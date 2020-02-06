GENÇ BASKETÇİLER CAFERAĞADA BULUŞTU

Amatör U14 Basketbol maçları Kadıköy’de kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen gruplar arası Amatör U14 Erkeler A ligi Basket maçları Kadıköy’de kaldığı yerden devam ediyor. Sıkı bir mücadele içerisinde olan genç basketçiler ligde üstünlük elde etmek amacıyla kıyasıya yarışıyor. U14 Amatör genç basket takımları arasında yer alan Galatasaray (A) takımı ile Pamukspor Gelişim (A) takımları arasında oynanan müsabaka 4 Şubat Salı günü Kadıköy Belediyesi Caferağa spor salonunda yapıldı. Maça etkili başlamasına rağmen son periyotta yapılan hücumda yetersiz kalan Pamukspor Gelişim (A), Galatasaray (A) karşısında 63-55 yenilerek Kadıköy’den üzgün ayrıldı. İki grup arasında yapılan maça basketsever Kadıköylülerin ilgisi yoğundu.

“AMACIMIZ OYUNCU YETİŞTİRMEK”

Maç sonrası görüşlerini paylaşan Galatasaray(A) takım koçu Fatih Emiroğlu “ Biz çabuk oynamaya çalışan bir takımız. Genellikle oyuncuların bireysel özelliklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bizim hedefimiz maç kazanmaktan ziyade milli takıma oyuncu kazandırmak, oyuncu yetiştirmektir. Bugünde o yönde oynadık rakip biraz sertti ama her şeye rağmen kazandık. Bizim son iki maçımız kaldı onları da kazanıp ligde çıkabildiğimiz en üst noktaya çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAHA SIKI ÇALIŞACAĞIZ”

Yenildikleri için üzgün olduğunu söyleyen Pamukspor Gelişim (A) takım koçu Sarp Urcan ise şöyle konuştu: “Bizim çocuklar maça iyi başladı gayet dirençli oynadık fakat son üç dakika nefesleri yetmedi ve hücumda bazı yanlış kararlar alındı. Alan savunmasında çok iyiydik. Artık daha sıkı kondisyon çalışmalarıyla önümüzde ki maçları tamamlayıp seneye daha verimli maçlar elde etmeyi hedefliyoruz.”

U14 ERKEKLER A LİGİ PUAN DURUMU

Gelecek hafta Pamukspor Gelişim (A) Kadıköy’de Fenerbahçe(A) ile Galatasaray (A) Darüşşafaka (A) ile karşı karşıya gelecek. İşte ligde ki puan tablosu;

TAKIM MAÇ GALİBİYET MAĞLUBİYET PUAN

1. Anadolu Efes(A) 20 20 0 40

2.Bahçeşehir Okulları 20 18 2 38

3.Darüşşafaka(A) 20 16 4 36

4.Galatasaray(A) 20 13 7 33

5.Hedef Takım(A) 20 12 8 32

6.Fenerbahçe(A) 19 11 8 30

7.Beşiktaş (A) 20 9 11 29

8.Fehmi Sadıkoğlu 20 7 13 27

9.Pamukspor Gelişim(A) 19 5 14 24