Geleneksel çocuk oyunları unutulmuyor

Kadıköy’de 5.Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenleniyor

Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmaları, Kadıköy ilçesi de dahil olmak üzere, Türkiye genelindeki okul sporları yarışmalarında 5.kez düzenleniyor. Kadıköy Kaymakamlığı himayesinde Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde organize edilen Kadıköy Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmaları 22 Aralık 2017 - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenleniyor.

Yakan Top, Mendil Kapmaca, Seksek branşlarında yarışmalar düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmalarına 42 okuldan toplam 2 bin 483 öğrenci katılıyor. 18 Beden Eğitimi öğretmeninin hakem olarak görev aldığı yarışmalar, Caferağa Spor Salonu, Erenköy Kız Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Ahmet Sani Gezici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu olmak üzere 3 ayrı salonda düzenleniyor.

MAHALLE OYUNLARI UNUTULMASIN

Değişen yaşam şartları ve sosyalleşme alanlarının çocukların motorik özelliklerinin eksik kalmasına neden olabileceği kaygısı ve Geleneksel Çocuk Oyunları mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen bir proje olan Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmalarında, çocuklar hem geçmişte sahip olduğu mahalle oyunlarına hakim oluyor hem de gelişimleri pozitif yönde etkileniyor.

12 Ocak 2018 tarihinde bitecek olan yarışmalar sonucunda, ilk dörde giren okul takımları ve öğrencileri Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kupa ve madalya ile ödüllendirilecek. Ayrıca derece yapan ilk üç takım kazandıkları branş ve kategoride İstanbul yarışmalarına katılacak. 22 Aralık 2017 tarihinde başlayan şenliklerde Kadıköy Kaymakamı Dr.Mustafa Özarslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Baturalp Eliçevik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan yarışmaları yakından takip etti. Yoğun ilgi gören Geleneksel Çocuk Oyunları Nisan 2018’den itibaren açık havada fiziksel etkinlikler kapsamında küçük yaş grupları için düzenlenecek.

Yaş gruplarına göre sonuçlanan yarışmalarda sıralama şu şekilde;

Yakan Top Lise Erkekler

Yakan Top Lise Erkekler

50.yıl Tarhan Anadolu Lisesi Atatürk Fen Lisesi Göztepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi



Yakan Top Kız (2006-2007-2008 doğumlular)

Kadıköy İmam Hatip Orta Okulu Melahat Şefizade Orta Okulu Çiftehavuzlar Orta Okulu

Yakan Top Erkek ( 2004-2005 doğumlular)

Melahat Şefizade Orta Okulu Çiftehavuzlar Orta Okulu Özel Kadıköy Doğa Orta Okulu

Seksek (2008 doğumlular)

İlhami Ahmet Örnekal İlkokulu Nihat Işık İlkokulu Cemal Diker İlkokulu

Seksek (2009 doğumlular)

Göztepe İlkokulu Cemal Diker İlkokulu 60.Yıl İlkokulu

Seksek (2010 doğumlular)

60. Yıl İlkokulu Cemal Diker İlkokulu Mustafa Aykın İlkokulu

Seksek (2011-2012 doğumlular)

Cemal Diker İlkokulu 60. Yıl İlkokulu Mustafa Aykın İlkokulu

Mendil Kapmaca (2004-2005 doğumlular)

Halil Türkkan Orta Okulu Mustafa Mihriban Boysan Orta Okulu

Mendil Kapmaca Erkek (2004-2005 doğumlular)