Kadıköy 5.Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Caferağa Spor Salonunda yapılan ödül töreni ile sona erdi

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği sona erdi

Kadıköy 5.Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Caferağa Spor Salonunda yapılan ödül töreni ile sona erdi

Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği, bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği sona erdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Caferağa Spor Salonunda düzenlenen ödül töreni ile kupa ve madalyalarını aldı. Ödül törenine Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Baturalp Eliçevik, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar ve Geleneksel Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu katıldı.

Kadıköy’deki 42 okuldan 2 bin 483 öğrencinin katıldığı ve bunlardan 1008 öğrencinin dereceye girdiği Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları ödül töreni 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

Değişen yaşam şartları ve sosyalleşme alanlarının çocukların motorik özelliklerinin eksik kalmasına neden olabileceği kaygısı ve Geleneksel Çocuk Oyunları mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen projede Yakan Top, Mendil Kapmaca ve Seksek gibi geleneksel çocuk oyunlarında yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda derece yapan ilk üç takım kazandıkları branş ve kategoride İstanbul Yarışmalarına katılacak.

Leman Kaya İlkokulu öğrencilerinin gösterisiyle devam eden ödül töreni dereceye giren sporculara, protokol üyelerinin madalya ve kupalarını takdim etmesiyle sona erdi.

Yaş gruplarına göre dereceye girenler şu şekilde;

SEK SEK SONUÇLARI

2011-2012 DOĞUMLULAR

CEMAL DİKER İLKOKULU 60.YIL ANADOLU İLKOKULU MUSTAFA AYKIN İLKOKULU

2010DOĞUMLULAR

60.YIL ANADOLU İLKOKULU CEMAL DİKER İLKOKULU MUSTAFA AYKIN İLKOKULU

2009DOĞUMLULAR

GÖZTEPE İLKOKULU CEMAL DİKER İLKOKULU 60.YIL ANADOLU İLKOKULU

2008 DOĞUMLULAR

İLHAMİ AHMET ÖRNEKAL İLKOKULU NİHAT IŞIK İLKOKULU CEMAL DİKER İLKOKULU

MENDİL KAPMACA SONUÇLARI

2010 DOĞUMLULAR

ZÜHTÜPAŞA İLKOKULU SEMİHA ŞAKİR İLKOKULU 60.YIL ANADOLU İLKOKULU

2009 DOĞUMLULAR

MEHMET KARAMANCI İLKOKULU NİHAT IŞIK İLKOKULU MODA İLKOKULU

2008 DOĞUMLULAR

KALAMIŞ ŞEHİT MURAT ÖZYALÇIN İLKOKULU 60.YIL ANADOLU İLKOKULU MEHMET KARAMANCI İLKOKULU

2006-2007-2008 DOĞUMLULAR (ERKEK)

FAİK REŞİT UNAT ORTA OKULU BAHARİYE ORTAOKULU ÖZEL ANAKENT ORTAOKULU

2006-2007-2008 DOĞUMLULAR (KARMA)

MELAHAT AKKUTLU ORTAOKULU NURETTİN TEKSAN ORTAOKULU BAHARİYE ORTAOKULU

2004-2005 DOĞUMLULAR (KARMA)

HALİL TÜRKKAN ORTAOKULU MUSTAFA MİHRİBAN BOYSAN ORTAOKULU

2004-2005 DOĞUMLULAR (ERKEK)

MELAHAT AKKUTLU ORTAOKULU FAİK REŞİT UNAT ORTAOKULU ÖZEL ANAKENT ORTAOKULU

YAKAN TOP SONUÇLAR

2009 DOĞUMLULAR

LEMAN KAYA İLKOKULU MÜNEVVER ŞEFİK FERGAR İLKOKULU CEMAL DİKER İLKOKULU

2008 DOĞUMLULAR

ZİHNİPAŞA İLKOKULU MUSTAFA AYKIN İLKOKULU CEMAL DİKER İLKOKULU

2006-2007-2008 DOĞUMLULAR(KIZ)

KADIKÖY İMAM HATİP ORTAOKULU MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU

2006-2007-2008 DOĞUMLULAR (ERKEK)

REŞAT NURİ GÜNTEKİN ORTAOKULU ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU BAHARİYE ORTAOKULU

2006-2007-2008 DOĞUMLULAR (KARMA)

MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU NURETTİN TEKSAN ORTAOKULU MUSTAFA MİHRİBAN BOYSAN ORTAOKULU

2004-2005 DOĞUMLULAR (KARMA)

FAİK REŞİT UNAT ORTAOKULU BOSTANCI ATATÜRK ORTAOKULU MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU

2004-2005 DOĞUMLULAR (ERKEK)

MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU ÖZEL KADIKÖY DOĞA ORTAOKULU

2004-2005 DOĞUMLULAR(KIZ)

MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU HÜSEYİN AYAZ ORTAOKULU ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU

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