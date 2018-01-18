Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği sona erdi
Kadıköy 5.Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Caferağa Spor Salonunda yapılan ödül töreni ile sona erdi
Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği, bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği sona erdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Caferağa Spor Salonunda düzenlenen ödül töreni ile kupa ve madalyalarını aldı. Ödül törenine Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Baturalp Eliçevik, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar ve Geleneksel Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu katıldı.
Kadıköy’deki 42 okuldan 2 bin 483 öğrencinin katıldığı ve bunlardan 1008 öğrencinin dereceye girdiği Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları ödül töreni 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.
Değişen yaşam şartları ve sosyalleşme alanlarının çocukların motorik özelliklerinin eksik kalmasına neden olabileceği kaygısı ve Geleneksel Çocuk Oyunları mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen projede Yakan Top, Mendil Kapmaca ve Seksek gibi geleneksel çocuk oyunlarında yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda derece yapan ilk üç takım kazandıkları branş ve kategoride İstanbul Yarışmalarına katılacak.
Leman Kaya İlkokulu öğrencilerinin gösterisiyle devam eden ödül töreni dereceye giren sporculara, protokol üyelerinin madalya ve kupalarını takdim etmesiyle sona erdi.
Yaş gruplarına göre dereceye girenler şu şekilde;
SEK SEK SONUÇLARI
2011-2012 DOĞUMLULAR
- CEMAL DİKER İLKOKULU
- 60.YIL ANADOLU İLKOKULU
- MUSTAFA AYKIN İLKOKULU
2010DOĞUMLULAR
- 60.YIL ANADOLU İLKOKULU
- CEMAL DİKER İLKOKULU
- MUSTAFA AYKIN İLKOKULU
2009DOĞUMLULAR
- GÖZTEPE İLKOKULU
- CEMAL DİKER İLKOKULU
- 60.YIL ANADOLU İLKOKULU
2008 DOĞUMLULAR
- İLHAMİ AHMET ÖRNEKAL İLKOKULU
- NİHAT IŞIK İLKOKULU
- CEMAL DİKER İLKOKULU
MENDİL KAPMACA SONUÇLARI
2010 DOĞUMLULAR
- ZÜHTÜPAŞA İLKOKULU
- SEMİHA ŞAKİR İLKOKULU
- 60.YIL ANADOLU İLKOKULU
2009 DOĞUMLULAR
- MEHMET KARAMANCI İLKOKULU
- NİHAT IŞIK İLKOKULU
- MODA İLKOKULU
2008 DOĞUMLULAR
- KALAMIŞ ŞEHİT MURAT ÖZYALÇIN İLKOKULU
- 60.YIL ANADOLU İLKOKULU
- MEHMET KARAMANCI İLKOKULU
2006-2007-2008 DOĞUMLULAR (ERKEK)
- FAİK REŞİT UNAT ORTA OKULU
- BAHARİYE ORTAOKULU
- ÖZEL ANAKENT ORTAOKULU
2006-2007-2008 DOĞUMLULAR (KARMA)
- MELAHAT AKKUTLU ORTAOKULU
- NURETTİN TEKSAN ORTAOKULU
- BAHARİYE ORTAOKULU
2004-2005 DOĞUMLULAR (KARMA)
- HALİL TÜRKKAN ORTAOKULU
- MUSTAFA MİHRİBAN BOYSAN ORTAOKULU
2004-2005 DOĞUMLULAR (ERKEK)
- MELAHAT AKKUTLU ORTAOKULU
- FAİK REŞİT UNAT ORTAOKULU
- ÖZEL ANAKENT ORTAOKULU
YAKAN TOP SONUÇLAR
2009 DOĞUMLULAR
- LEMAN KAYA İLKOKULU
- MÜNEVVER ŞEFİK FERGAR İLKOKULU
- CEMAL DİKER İLKOKULU
2008 DOĞUMLULAR
- ZİHNİPAŞA İLKOKULU
- MUSTAFA AYKIN İLKOKULU
- CEMAL DİKER İLKOKULU
2006-2007-2008 DOĞUMLULAR(KIZ)
- KADIKÖY İMAM HATİP ORTAOKULU
- MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU
- ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU
2006-2007-2008 DOĞUMLULAR (ERKEK)
- REŞAT NURİ GÜNTEKİN ORTAOKULU
- ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU
- BAHARİYE ORTAOKULU
2006-2007-2008 DOĞUMLULAR (KARMA)
- MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU
- NURETTİN TEKSAN ORTAOKULU
- MUSTAFA MİHRİBAN BOYSAN ORTAOKULU
2004-2005 DOĞUMLULAR (KARMA)
- FAİK REŞİT UNAT ORTAOKULU
- BOSTANCI ATATÜRK ORTAOKULU
- MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU
2004-2005 DOĞUMLULAR (ERKEK)
- MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU
- ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU
- ÖZEL KADIKÖY DOĞA ORTAOKULU
2004-2005 DOĞUMLULAR(KIZ)
- MELAHAT ŞEFİZADE ORTAOKULU
- HÜSEYİN AYAZ ORTAOKULU
- ÇİFTEHAVUZLAR ORTAOKULU
LİSE KIZ
- ERENKÖY KIZ ANADOLU LİSESİ
- AHMET SANİ GEZİCİ MTAL
- ATATÜRK FEN LİSESİ
LİSE ERKEK
- 50.YIL TARHAN ANADOLU LİSESİ
- ATATÜRK FEN LİSESİ
- GÖZTEPE MTAL