Geçinemeyenlerden zamlar geri alınana kadar eyleme devam kararı

Yüksek zamlara karşı "Geçinemiyoruz" kampanyası başlatanlar, “Böyle gitmeyecek, değiştirmek için buluşuyoruz” başlıklı forumda buluştu. Forumda, zamları geri aldırana kadar eylemlere devam edilmesi kararı alındı

Yüksek zamlara karşı iki ay önce Kadıköy'de “Geçinemiyoruz” kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar “Geçinemiyoruz” diyerek elektiriğe, doğalgaza, gıdaya gelen fahiş zamlara karşı eylemler yaptı. Kampanya kapsamında esnaf yüksek gelen elektrik faturalarına karşı tepkisini fatura bedellerini camlarına asarak gösterdi. Yürütülen bu çalışmaları, 25 Şubat akşamı Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılan “Böyle gitmeyecek, değiştirmek için buluşuyoruz” başlıklı forum takip etti.

“EYLEMLER DEVAM ETMELİ”

Forumda zamlara karşı yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı; fikir alışverişinde bulunuldu. Forumun sonunda çalışma önerileri sunuldu. Not alınan öneriler içerisinde şunlar yer aldı; zamlara ve yoksulluğa dair eylemler devam etmeli. Bu eylemler diğer mahallelerde de yapılmalı. Kadıköy başta olmak üzere İstanbul’da kiracıların yaşadığı sorunlar için kiracı hakları çalışma grubu oluşturulmalı. Geçtiğimiz haftalarda kadınların Tepe Nautilus AVM’de yaptığı eylem hatırlatıldı, kadın yoksulluğuna dikkat çekmek için bu eylemler devam etmeli. Gıda krizinin Türkiye’yi ve dünyayı beklediği için kooperatiflerin önemine değinildi. Kentte yaşayanların toprağa yeniden dönmesi teşvik edilmeli.”

Forum, Suavi'nin tükenme şarkısının zamlara uyarlanmış şeklinin katılımcılar ile birlikte söylenmesi ile son buldu.