Galip Göztepe Gençlik

Özel bir firmanın sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada Göztepe Gençlik adlı karma takım şampiyon oldu

Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı ligler biterken; firmaların sponsorluğunda gerçekleşen özel turnuvalar başladı. Bu turnuvalardan biri de 11-12 yaş kategorilerinde gerçekleştirdiği Minikler Basketbol Turnuvasıydı. Kadıköy ve İstanbul’da birçok kulüpte oynayan birçok çocuğun katıldığı turnuvada kazanan, turnuvaya özel kurulan Kadıköy kulübü Göztepe Gençlik oldu.

Göztepe Gençlik, 9 takımın katıldığı turnuvada ilk turu “by” geçerek yarı finalde oynamaya hak kazandı. Yarı finalde farklı kazanan Göztepe, finalde ESA kulübünü yenerek turnuvanın galibi oldu.

İstanbul’dan turnuvaya özel kurulan 9 karma takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada, Göztepe Gençlik oyuncularına altın madalyanın yanı sıra orijinal basketbol topu da hediye edildi.