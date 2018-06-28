Haftalık Bağımsız Gazete 30 Haziran 2018
Yazı Dizisi
EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR
EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR
Şehrin Kadıkeyfi
Sırbistanlı muralist Artez anlatıyor
Sırbistanlı muralist Artez anlatıyor
Yaşam
DÜNYANIN DÖNGÜSÜ/Temmuz
DÜNYANIN DÖNGÜSÜ/Temmuz
Alternatif Sesler
Repliklere ses katan müzisyen
Repliklere ses katan müzisyen

Galip Göztepe Gençlik

Özel bir firmanın sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada Göztepe Gençlik adlı karma takım şampiyon oldu

Galip Göztepe Gençlik
Alper Kaan YURDAKUL

Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı ligler biterken; firmaların sponsorluğunda gerçekleşen özel turnuvalar başladı.  Bu turnuvalardan biri de 11-12 yaş kategorilerinde gerçekleştirdiği Minikler Basketbol Turnuvasıydı. Kadıköy ve İstanbul’da birçok kulüpte oynayan birçok çocuğun katıldığı turnuvada kazanan, turnuvaya özel kurulan Kadıköy kulübü Göztepe Gençlik oldu. 

Göztepe Gençlik, 9 takımın katıldığı turnuvada ilk turu “by” geçerek yarı finalde oynamaya hak kazandı. Yarı finalde farklı kazanan Göztepe, finalde ESA kulübünü yenerek turnuvanın galibi oldu.

İstanbul’dan turnuvaya özel kurulan 9 karma takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada, Göztepe Gençlik oyuncularına altın madalyanın yanı sıra orijinal basketbol topu da hediye edildi.

Etiketler; #göztepe galip #göztepe gençlik
İlgili Galeriler
Kadıköy Parklarında Bahar
Kadıköy Parklarında Bahar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.