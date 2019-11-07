“Futbolun güç gerektirdiği kültürel bir algı”

“Türk Futbolunda Kadın Mücadelesi” söyleşisinin konuşmacısı Yağmur Nuhrat, “Dünya kupası ve kadın dünya kupası diyoruz. Bu şekilde dil üzerinden spor kelimelerinin doğrudan erkek cinsiyetine ait olduğu kabulüyle ilerliyoruz” diyor

Kadıköy’de çalışma yürüten Bomovu Derneği (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği) “Beden, Spor, Tahakküm” söyleşi dizisini “Türk Futbolunda Kadın Mücadelesi” söyleşisiyle sürdürdü. 4 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen söyleşiye Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yağmur Nuhrat konuşmacı olarak katıldı.

Futbolda kadın mücadelesini ele alırken masada konuşulması gereken önemli sorular olduğunu söyleyen Yağmur Nuhrat konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadın futbolcular için eşitlik ve eşitlik mücadelesi ne demek. Bu meselelerin içinin dolması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada kadın futbolu dediğiniz zaman en akla gelen takım Amerika Birleşik Devletleri’nin futbol takımı. Dünya çapında çok başarılıydılar. Hem başarıları hem de ardından verdikleri demeçlerle toplumsal ve siyasal olarak bir yere oturdular. Amerikalı futbolcu kadınların verdiği bir mücadelenin eşit işe eşit ücret olduğunu biliyoruz. Türkiye için de mesele edilmesi gereken bir konu. Milli takımın kaptanı Didem Karagenç gazeteye verdiği bir röportajında bu mücadeleden haberdar olduğunu ve ilham aldığını söylüyor.”

“CEZALANDIRMA YÖNTEMİ”

Kadın antrenörlerin ve futbolcu ların bir takım maddi kaynaklardan yoksun olmalarının da önemli bir sorun olduğunu dile getiren akademisyen Yağmur Nuhrat, “ Kadın futbolunu izlemeye giden taraftar grubunun içinde gitme motivasyonu kadın futbolunun değerini takdir eden bir yerden değil erkek futboluna sinirlendikleri için olabiliyor. Geçen sezon Fenerbahçe kötüydü. Taraftar takımına küsüyor ve onları cezalandırmak için kadın futbolu maçına gidiyor. Bu durum sadece kadın futbolu için değil popüler olmayan diğer sporlar için de geçerli. Eşitlikten söz ederken dil konusu da önemli bir yerde. Dünya kupası, kadın dünya kupası, futbol, kadın futbolu diyoruz. Bir şekilde dil üzerinden spor kelimelerinin doğrudan erkek cinsiyetine ait olduğu kabulüyle ilerliyoruz. Erkek dünya kupası ve erkek hakem gibi dil üzerinden verilen bir mücadele var. Bu mücadele ayrıca cinsiyetin ikili varsayım olduğunu da yeniden üretiyor.”

“PROJE OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Yağmur Nuhrat, “Kadın futbolu üzerine yazan Pınar Öztürk’ün eleştirdiği noktalardan birinin de Türkiye Futbol Federasyonu’nun kadın futboluna toplumsal bir proje olarak bakması. Federasyonunun kadınları eğitim hayatına entegre etmek, kadınlara alan açarak güçlendiriyoruz gibi düşüncesiyle kendisine pay çıkarmak gibi bir yerden bakması söz konusu. Eşitlikten söz ediyorsak eğer kadın futbolunun değerinin ne olduğunu takdir etmek ve anlamak önemli olacaktır.” dedi. 2011 ile 2014 yılları arasında gerçekleşen kadın ve çocuk uygulmasının birçok eleştiri aldığını ve yerden yere vurulduğunu hatırlatan öğretim üyesi Nuhrat, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Ceza olarak kadınların maça bedava alınması, çocuklarla kadınların beraber dillendirilmesi, yanlış davranan taraftarın erkek olduğu ve orayı düzeltmenin ahlaki görevinin kadınlara yüklenmesi açısından sorunlu bulundu.”

“AMERİKA’DA FUTBOL KADIN SPORUDUR”

Arkadaşı Itır Erhat ile birlikte “kızlar sahada” üzerine bir yıl boyunca çalışma yürüttüklerini ve “fiziksel güç ve kuvvet, yeti ve kabiliyet ile bilgi ve bilgili olmak” açısından bir sürü bilginin yeniden üretildiğini fark ettiklerini vurgulayan Yağmur Nuhrat konuşmasını şöyle sürdürdü; “Futbol kuvvet gerektirir ve bu güç ile kuvvet erkeklerde daha fazla vardır. Bu aslında kültürel bir algı. Amerika’da futbol kadın sporudur. Çünkü Amerikan Futbolu ile basketbol kadar güç ve kuvvet gerektirmediği düşünülüyor. Türkiye’de ise futbol oynama bacakların çarpık olur gibi bir düşüncenin ne kadar kültürel olduğunu anlamak mümkün. Erkeğin biyolojik olarak futbola yatkın olduğu yeniden üretiliyor. Bilgi öğrenilen bir şeydir. Buna rağmen kornerin ne olduğu bilgisinin bile doğal olarak erkeklerde var olduğu varsayımı kadın futbolu üzerinden konuşuluyor.”

Nuhrat, “Şöyle hikâyeler duyduk: Kadınlar halı sahada idman yapmak için randevu almışlar. Mahalleliye halı sahanın yeri soruluyor. Mahalleli de kadınlara sahanın çevresindeki yerlerin adresini anlatıyor. Çünkü kadınların halı sahayı aradıkları düşünülemiyor. Kadınlar mahallelinin onları sahada görmesinin bile dönüştürücü olduğunu söyledi. Dolayısıyla futbolun mekânları, kenti ve mahalleyi dönüştürme anları önemli.” şeklinde konuştu.