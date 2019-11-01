Haftalık Bağımsız Gazete 01 Kasım 2019
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Futbolda kadın mücadelesi

Bomovu’nun düzenlediği söyleşide Türkiye futbolunda kadın mücadelesi konuşulacak

Futbolda kadın mücadelesi
GazeteKadıköy

Kadıköy’de faaliyet gösteren Bomovu Derneği, “Beden, Spor, Tahakküm” söyleşi dizisine devam ediyor.  4 Kasım  Pazartesi günü saat 19.30’da gerçekleşecek söyleşinin konuğu Yağmur Nuhrat olacak.

Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan kültürel antropolog Yağmur Nuhrat, Türkiye futbolunda kadın mücadelesini tartışmaya açacak. Türkiye futbolundaki amatör ve profesyonel kadın aktörlerin bu alanda verdikleri mücadelenin örneklerle açıklanacağı söyleşide kadın ve futbol ilişkisi sistematik olarak ele alınacak.

Bomovu adres: Osmanağa Mah., Mürverçiçeği sok. No:11, Kat:3

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