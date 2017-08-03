Futbol heyecanı başlıyor

Süper Lig İlhan Cavcav Futbol Sezonu 2017-2018 Fikstürü açıklandı

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11 Ağustos Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının başlama düdüğüyle futbolseverlere merhaba diyecek. 34 hafta boyunca devam edecek olan ve 18 takımın yer aldığı Süper Lig 17 haftalık iki devreden oluştu.

Kadıköy’de oynanacak derbi müsabakalarının tarihi de bu kapsamda belli oldu. Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ilk yarısının ikinci haftasında 20 Ağustos Pazar günü 21.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Süper Ligde 24 Eylül 2017 tarihinde oynanacak 6. Hafta müsabakalarında Kadıköy’de Fenerbahçe-Beşiktaş derbi karşılaşması var.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci devresinde ise 18 Mart 2018 tarihindeki 26. Hafta müsabakaları kapsamında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile derbi karşılaşmasına çıkacak.

7. haftada Beşiktaş-Trabzonspor

9. haftada Galatasaray-Fenerbahçe

10. haftada Trabzonspor-Galatasaray

14. haftada Beşiktaş-Galatasaray

19. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe

23. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe

24. haftada Trabzonspor-Beşiktaş

27. haftada Galatasaray-Trabzonspor

31. haftada Galatasaray-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.