Futbol gündeminde tartışma sürüyor

Türk futbolunda karşılıklı atışmalar, hakem hataları ve spekülasyonlar, hiç olmadığı kadar gündemde. Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetiyle alevlenen tartışmaları spor yorumcusu Mehmet Selçuk Ada ile konuştuk

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, aybaşında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmesi ve öncesinde yaşanan tartışmalarla ilgili divan kurulu toplantısında “Mütemadiyen adil rekabetten, bilhassa harcama limitleri konusunda Trabzonspor başkanına vermiş olduğum cevap, Trabzonspor’un sırtını devlete dayaması hususuydu. Açıklamalarımın bu kısmıyla ilgili, sponsorlar, localar, devlet bankalarından alınan kredilerle ilgili söylediklerimin tümünün arkasındayım.” demişti.

Bir diğer tartışma konusu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi yendiği maçın ardından “Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu.” demesi oldu. Bakanın bu sözleri sosyal medyada da yankı bulurken Ali Koç, “Bazı siyasiler, devletimizin gücünü ve imkânlarını kullanarak ilgili kulübe ne kadar maddi destek ve fayda sağladıklarını, muhtelif ortamlarda, gerek kendileri gerekse camianın ileri gelenleriyle, şehrin milletvekilleri, yerel yöneticileri yaptıklarından övünerek, hiç sakınmadan ifşa etmekten kaçınmadılar. Bunlarla beraber bir kulüpten yana tavır alıyorlar. Şampiyon olmalarını istediklerini ifade ediyorlar. Bir şehrin milletvekili olarak normal olabilir, belediye başkanı olarak da ama ondan ötesi normal değil. Bu mevzuların sadece ufak bir kısmına değinmekle siyaseti futbola biz mi karıştırmış oluyoruz?” açıklamasını yapmıştı.

Koç’un bu açıklamalarının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de tartışmaya dâhil oldu ve “Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın.” dedi.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçta sonuca etki eden hakem hataları bardağı taşıran son damla oldu. 12 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe taraftarları, yaşanan hakem hatalarını ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’i protesto etmek için TFF’nin Riva’daki merkez binası önünde biraraya geldi.

Hakem hatalarına isyan eden tek kulüp Fenerbahçe de değil. Beşiktaş da Göztepe’nin 2-1 kazandığı karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek’in kural hatası yaptığını iddia etmiş, ancak federasyon, kural hatası olmadığına hükmetmişti.

“HAKEM HATALARI TANSİYONU YÜKSELTTİ”

Spor editörü Mehmet Selçuk Ada ile, Fenerbahçe ve federasyon arasında tartışmayı, tepkilerle gündeme gelen federasyona dair eleştirileri konuştuk. Ada, Fenerbahçe yönetiminin TFF ile probleminin hakem hataları ile başladığını belirtirken “Bu hatalar sonrası Fenerbahçe yönetiminin MHK’yı (Merkez Hakem Kurulu) hedef alan açıklamaları oldu. Sonrasında TFF yönetimi ile Zorlu Center’da bir görüşme gerçekleşti. Ancak hala Fenerbahçe aleyhine devam eden hayati hakem hataları tansiyonun yükselmesine sebep oldu.” dedi.

Siyaset-futbol ilişkisine, Trabzonspor üzerinden yürüyen tartışmalara dair de açıklamalarda bulunan Ada, “Geçen sezon Trabzonspor’un Sosa, Burak Yılmaz, Kucka ve Novak’ın transfer bedellerinden dolayı 30 milyon TL’yi aşan bir borcu vardı ve borç nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağına maruz kaldı. Geçen sezon ara transfer dönemini yasak ile kapatan Trabzonspor, şubat ayının sonunda gereken para kaynağını sağladığını ve borçlu oldukları kulüplere ödeme yaptığını açıkladı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan basına açıklamıştı. Spor kamuoyu ise bu kaynağın nereden sağlandığını sorguladı. Aslında bu tartışmanın evveliyatı buraya dayanıyor. Net bir açıklama yapılmasa da Trabzonspor devlet bankalarının desteğiyle borç yapılandırması gerçekleştirdi. Trabzonspor’a devletin 50 milyon Euro kadar yardım ettiği iddiaları hala ortada ve şeffaf bir şekilde açıklanacak gibi de durmuyor.” diye konuştu.

FUTBOL-SİYASET İLİŞKİSİ

“Bu sezon bazı maçlarda Trabzonspor lehine verilen kararlar olayı büyüttü. Fenerbahçe ve Beşiktaş, hakem hatalarına en fazla itiraz eden kulüpler oldu” diyen Ada, şöyle devam etti: “Ligin 20. haftasında oynanan hakem kararlarının tartışıldığı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ‘Trabzonspor inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu’ dedi. Maç esnasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gol sevinci spor kamuoyu tarafından tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yine geçen sezon ‘Çok zor denilen işleri kolay başardık. İnşallah şampiyonluk gelecek’ demişti. Bunların hepsi futbol-siyaset ilişkisini sorgulatır hale getirdi.”

TFF taraftından yapılan açıklamalara da değinen Ada, son olarak “18 kulübün taraftarlarına hakemlerle ilgili güven oylaması yapılsa herkes şikayet eder. Türkiye’de futbolseverler hakemlere güvenmiyor. Bu çok açık. Hemen her hafta mağlup olan takım, hakem hatalarından şikayetçi. MHK bir yıl içerisinde üç kez değişti fakat hatalar tekrar etmeye devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir 18 kulübü aynı anda mutlu etmenin mümkün olmadığını söyledi ama kulüplerin ortak problemi hakem hataları. Sürecin iyi işleyebilmesi için futbol ve siyasetin birbirinden ayrılması gerekiyor. Yıllardır tartışılan bir konu ve hala artarak tartışılmaya devam ediyor. Bakanların futbola dair taraf tutan şekilde açıklama yapması ise çok şahit olmadığımız olaylar” dedi.