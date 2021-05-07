Haftalık Bağımsız Gazete 08 Mayıs 2021
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Formula 1 yeniden Türkiye'de!

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1, 11-12-13 Haziran tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.  

Formula 1 yeniden Türkiye'de!
Emre Caka

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre 11-13 Haziran tarihleri arasında Formula 1'e ev sahipliği yapması planlanan Kanada Grand Prix'si arka arkaya ikinci kez iptal edildi. Türkiye, 6 Haziran'da Bakü yarışı gerçekleştirileceği için, Montreal'in yerini alma konusunda en ideal adaydı  ve beklendiği üzere Formula 1'in tercihi Türkiye oldu.

Yarış, 13-14-15 Kasım 2020’de İstanbul'da gerçekleştirilmiş, bu yıl yapılan takvime eklenmemişti. Kanada’nın çekilmesinden sonra Türkiye yeniden yarış takvimine eklendi.

KANADA AYAĞI KARANTİNA NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Formula 1'den yapılan açıklamada, Kanada'da devam eden kısıtlamalar ve 14 günlük karantina kuralı, yarışın iptal edilmesine neden oldu.

Tüm dünyayı saran Covid-19 önlemleri kapsamında Formula 1'den çekilen Kanada'nın yerini alan Türkiye'de ise hedef seyircili yarış. 

HEDEF SEYİRCİLİ YARIŞ

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Oturarak 200 bine yakın kişiyi misafir edebiliyoruz. Pandemi koşullarında bunu yarı yarıya, üçte bire düşürsek, Beyoğlu'nda, sahilde yürüyen ya da otobüsteki, metrodaki bir insanın maruz kalacağı riskten çok daha az riskle açık alanda yarış izlenebilir. Yarışı seyircili yapmamız da dünyaya güzel bir mesaj olacaktır." diye konuştu.

Bilet satışları ile ilgili de konuşan Vural Ak, "En kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Etiketler; #F1 #istanbul #türkiye #formula
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